True Detective 5, nuovi dettagli sulla prossima storia e l'inizio delle riprese

L'imminente quinta stagione di True Detective, serie antologica poliziesca vincitrice di un Emmy, e la seconda con Issa Lopez come sceneggiatrice/showrunner, si sta avviando verso l'inizio della produzione.

Francesca Orsi, responsabile delle serie drammatiche e dei film della HBO, ha dichiarato a Deadline, nel corso di un'intervista rilasciata in occasione della première della terza stagione di The White Lotus, che ha parlato della prossima programmazione del network.

"Sarà ambientata a New York, a Jamaica Bay", ha confermato Orsi. "Issa ha ancora molto da dire, non diversamente da quanto ha fatto con Night Country. È un'ambientazione diversa, ma altrettanto potente".

True Detective: Night Country, Jodie Foster in divisa

True Detective 5, quando inizierà la produzione?

Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e il casting è in fase preliminare. "Sono davvero entusiasta. Abbiamo una piccola writers room con Issa e lei ne è entusiasta", ha continuato Orsi. "Abbiamo appena preso appunti sui primi due episodi e sull'intera stagione. Onestamente, non vedo l'ora che parta. È tutta una questione di casting e di preparazione".

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

La produttrice ha anticipato che la nuova stagione di True Detective sarà lanciata nel 2027.

True Detective: Night Country, il quarto episodio dell'antologia, ha visto Jodie Foster e Kali Reis nei panni di due detective che scavano nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni per risolvere la scomparsa degli otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal a Ennis, in Alaska. La Foster ha vinto un Emmy per la sua interpretazione nella serie.