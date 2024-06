True Detective 5 avrà "nuovi personaggi e un'ambientazione diversa" rispetto Night Country

I fan delle gelide ambientazioni dell'Alaska resteranno delusi nello scoprire che la quinta stagione di True Detective taglierà i ponti col passato, anticipando "nuovi personaggi e un'ambientazione diversa" rispetto al discusso Night Country.

La quinta stagione della serie poliziesca antologica avrà una storia diversa, come ha confermato a Variety la showrunner Issa López, cancellando le speranze di rivedere in azione Danvers e Navarro, protagoniste della quarta stagione.

Nonostante le critiche del creatore della serie Nic Pizzolatto sulla qualità della quarta stagione, la showrunner Issa Lopez è stata riconfermata alla guida di un nuovo ciclo di episodi attualmente "in fase di scrittura" definendo l'esperienza "fantastica... è un'avventura completamente diversa". Bocca chiusa sulla quinta stagione per il momento, anche se Lopez non esclude un collegamento con la Stagione 4 e confessa: "Penso che rimarrete piacevolmente sorpresi".

True Detective 4 - Night Country: tutti i collegamenti con la prima stagione

Un successo controverso

Potete approfondire leggendo la nostra recensione di Tre Detective: Night Country. HBO ha annunciato il rinnovo dello show per una quinta stagione a febbraio, a pochi giorni dalla fine della stagione 4, che ha visto protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei panni delle agenti Danvers e Navarro.

Issa López tornerà come showrunner dopo aver preso il posto del creatore della serie Nic Pizzolatto, che ha guidato le prime tre stagioni. Night Country è diventata la stagione più vista di True Detective, secondo HBO, con 12,7 milioni di spettatori su tutte le piattaforme.