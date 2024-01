True Detective 4: tutto quello che sappiamo su Night Country con Jodie Foster

La serie arriverà in Italia in contemporanea con HBO su Sky e in streaming su Now.

Il 15 gennaio prossimo debutterà su Sky e in streaming su Now True Detective: Night Country, quarta stagione della serie antologica che stavolta avrà per protagonista il Premio Oscar Jodie Foster.

A differenza delle passate stagioni, stavolta c'è il sottotitolo Night Country a evidenziare la particolare ambientazione della storia, ovvero l'Alaska, durante la buia stagione invernale.

Di cosa parla Night Country?

Questa nuova stagione di True Detective porta la storia in Alaska, e segue un nuovo gruppo di personaggi e un nuovo pericoloso caso. Jodie Foster e Kali Reis sono i detective che devono risolvere la scomparsa di un gruppo di ricercatori nell'Artico. Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale di Night Country.

"Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l'oscurità che portano dentro di sé e scavare nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni". Su queste pagine potete recuperare il trailer di True Detective: Night Country.

Ci saranno collegamenti con le precedenti stagioni?

Lo show ha seguito finora un formato antologico, il che significa che ogni stagione presenta personaggi diversi e una storia diversa. La prima stagione, che ha debuttato nel 2014, ha avuto come protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Quella prima stagione ha contribuito a far diventare lo show un'esperienza sensazionale, che ha portato a diverse puntate aggiuntive (anche se nessuna di esse ha raggiunto le vette critiche o commerciali dell'originale).

True Detective: Night Country può fare riferimento alle puntate precedenti della serie, ma non ci sarà alcun riferimento esplicito. Non è necessario aver visto le altre stagioni per guardare Night Country, il che lo rende un ottimo punto di partenza per i nuovi fan.

La showrunner Issa López ha recentemente rivelato che ci saranno dei leggeri collegamenti con le stagioni precedenti, anche se non sembra che influiranno sulla nuova storia.

True Detective 4: Night Country, primo sguardo alla serie con Jodie Foster

Gli autori della quarta stagione

True Detective: Night Country è scritto, prodotto esecutivamente e diretto da Issa López (Tigers Are Not Afraid), che funge anche da showrunner principale. Tra gli altri produttori esecutivi del progetto figurano la star della serie Jodie Foster, Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak, Mari Jo Winkler, Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Cary Joji Fukunaga e il creatore della serie Nic Pizzolatto. Inoltre, Princess Daazhraii Johnson, Cathy Tagnak Rexford e Sam Breckman sono accreditati come produttori.