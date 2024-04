True Detective 5: le prime anticipazioni dalla nuova stagione

True Detective: Night Country, la quarta stagione dell'amata serie poliziesca, è uscita all'inizio di quest'anno e ha riportato il titolo ai livelli della prima acclamata stagione. Non deve sorprendere che, dopo il successo commerciale e di critica, non solo la serie tornerà per una quinta stagione, ma anche che la showrunner di Night Country, Issa López, sia stata confermata a bordo.

Finora ogni stagione di True Detective ha seguito una nuova storia in un nuovo luogo, con Night Country ambientata nella città fittizia di Ennis, in Alaska. A differenza delle altre stagioni, però, Night Country aveva molti legami e riferimenti diretti alla prima stagione di True Detective. Quindi, con López nuovamente showrunner, la quinta stagione proseguirà sulla stessa scia della precedente e sarà ancora legata alla città di Ennis?

Kali Reis in una scena di True Detective - Night Country

Le anticipazioni su True Detective 5

Durante un panel di Deadline dedicato alla serie, a López è stata posta proprio questa domanda. Tuttavia, ha fatto finta di niente, come ci si aspetterebbe. "Potrebbe essere, o non essere, collegato a Ennis", ha detto López. "Vedremo".

Le probabilità suggeriscono che, sebbene ci possano essere dei collegamenti, la quinta stagione di True Detective volterà pagina passando all'ambientazione successiva e con al centro altri personaggi, proprio come le altre stagioni precedenti. Dopo tutto, il destino di uno dei protagonisti di Night Country, Navarro, è rimasto molto ambiguo.

I dubbi su Navarro

Navarro, il personaggio interpretato da Kali Reis, è uscito nella notte negli ultimi minuti della stagione, scomparendo apparentemente nell'etere, ma è apparso accanto alla Danvers di Jodie Foster proprio nell'ultima inquadratura. Questo ha portato a teorie di ogni tipo sul fatto che il personaggio sia ancora vivo o meno.

True Detective 4: ascolti record per il finale di stagione per HBO

"Non sto dicendo che sia viva, e di certo non sto dicendo che sia morta", ha dichiarato López a Deadline parlando del finale. "L'ho realizzato con molta attenzione come un test di Rorschach per farvi scoprire voi stessi come spettatori. Mi piace che Navarro dichiari, all'inizio della stagione, di avere l'impulso di andarsene e lasciarsi tutto alle spalle. D'altra parte, l'intera storia è un'esplorazione del fatto che lei sente una chiamata verso l'aldilà".