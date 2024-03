True Detective: Night Country, Jodie Foster: 'Non tornerò per la quinta stagione, è una serie antologica'

Ora che True Detective è stata rinnovata per una quinta stagione e che la creatrice di Night Country, Issa López, è tornata a supervisionarla, molti fan si chiedono se la serie della HBO continuerà a seguire la strada dell'antologia o se ci sarà un ritorno dei personaggi di Night Country interpretati da Jodie Foster e Kali Reis.

La Foster si è espressa su un possibile ritorno parlando a Variety sul red carpet degli Oscar 2024, dove era candidata come miglior attrice non protagonista per Nyad - Oltre l'oceano. Sfortunatamente per i fan che hanno amato vedere il capo Liz Danvers della Foster, sembra che López continuerà a seguire la strada dell'antologia per la quinta stagione di True Detective. L'attrice ha dichiarato che il suo tempo nello show è decisamente finito dato che si tratta di una serie antologica. Alla domanda se tornerà, la Foster ha risposto a bruciapelo: "No".

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

True Detective: Night Country ha concluso la sua corsa con degli ascolti record. Il creatore originale dello show, Nic Pizzolatto, ha fatto notizia durante la messa in onda di "Night Country" per aver criticato aspramente la serie e i suoi legami con la prima stagione di "True Detective".

Foster è protagonista della quarta stagione di True Detective che segue le investigratrici Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) nel tentativo di risolvere la misteriosa scomparsa di un gruppo di ricercatori nell'Artico.