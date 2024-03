True Detective: la raccolta blu ray stagioni 1-3 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon i fan di True Detective possono trovare, attualmente parlando, la raccolta blu ray stagioni 1-3 in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon, abbiamo deciso di segnalarvi un'offerta connessa con la serie di True Detective. Nello specifico, sul sito è attualmente possibile recuperare la raccolta in blu ray delle prime 3 stagioni in sconto. Avete capito bene, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo la box True Detective - Stagioni 1-3 - Blu Ray (9 Blu Ray) è disponibile a 23,99€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a ricevere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo seriale in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nella sezione "descrizione prodotto" di Amazon la raccolta True Detective - Stagioni 1-3 - Blu Ray (9 Blu Ray) viene introdotta con dei brevi preamboli dedicati alle stagioni in questione:

TRUE DETECTIVE - STAGIONE 1: Le vite dei detective Rust Cohle e Marty Hart si intrecciano inesorabilmente nella lunga caccia a un serial killer in Louisiana, durata diciassette anni. Attraverso archi temporali diversi, vengono raccontate le vite e le indagini dei due detective, dal 1995 al 2012, anno in cui il caso viene riaperto.

TRUE DETECTIVE - STAGIONE 2: La vicenda si svolge in un'immaginaria contea di Los Angeles, Vinci, dove troviamo Colin Farrell nel ruolo di Raymond "Ray" Velcoro, tormentato Detective di un dipartimento di polizia corrotto ed invischiato con la mafia, Rachel McAdams nel ruolo di Antigone "Ani" Bezzerides, problematica Detective la cui etica senza compromessi la pone in contrasto con il sistema, e Taylor Kitsch nel ruolo dell'agente Paul Woodrugh, veterano di guerra e ufficiale di pattuglia che fugge da un difficile passato. I tre tutori della legge si ritrovano ad indagare sull'omicidio di un potente politico della zona, la cui morte rischia di compromettere l'impero di Francis "Frank" Semyon, interpretato da uno straordinario Vince Vaughn, uomo d'affari della zona disposto a tutto per cancellare il suo passato criminale.

TRUE DETECTIVE - STAGIONE 3: Wayne Hayes è un detective in pensione che da 35 anni è tormentato da un caso del passato. 1980: Will e Julie Purcell, due fratelli rispettivamente di 12 e 10 anni, una sera scompaiono. I loro genitori, Tom e Lucy, sono disperati. Il caso viene affidato a Hays e al suo partner Roland West. I Purcell non fanno che rinfacciarsi a vicenda la sparizione dei figli e non sono di grande aiuto. Purtroppo, i fratelli vengono trovati morti, si arriva a qualche indagato, ma non si riesce a trovare il colpevole. Il caso viene accantonato, ma dieci anni dopo, nel 1990, una nuova, scioccante scoperta riporta i riflettori sul caso...

True Detective: Night Country, Jodie Foster: "Non tornerò per la quinta stagione, è una serie antologica"

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.