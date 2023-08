Il Trono di Spade, Viserys o Ned Stark: quale morte è stata più toccante? La risposta dei fan

Viserys I Targaryen o Ned Stark? House of the Dragon o Il Trono di Spade? I fan hanno dibattuto su quale delle due morti sia stata la più toccante e impattante nei rispettivi show.

Nell'universo de Il Trono di Spade le morti di personaggi celebri sono all'ordine del giorno e danno via a importanti risvolti narrativi. La prima stagione dello show HBO, uscita nel 2011, ha visto la brutale morte di Ned Stark (Sean Bean), mentre House of the Dragon ha visto il lento, ma inesorabile declino di Viserys I Targaryen (Paddy Considine). E adesso i fan hanno dibattuto sui social su quale delle due morti sia stata la più toccante e impattante.

Un fan ha scritto: "Impattante per chi? Per me o per lo show? Perchè quando è morto Ned Stark volevo cercare l'attore che interpretava Jeoffrey".

Un altro invece ha commentato: "Ned Stark ha rappresentato la perdita più grande in termini di personaggio, ma in termini di impatto quella di Viserys è stata di gran lunga maggiore".

Il trono di spade: Sean Bean scioglie il mistero delle ultime parole di Ned Stark

I fan sembrano quindi essere abbastanza divisi, senza essere giunti a un verdetto netto. Ma c'è chi ha ritenuto più impattante la morte di Ned: "Quella di Ned Stark è la morte più importante di sempre nel panorama degli show. Tutti gli eventi della storia sono stati la conseguenza della sua tragica fine. Ha anche cambiato onestamente la televisione, perché gli sceneggiatori non avevano più paura di fare mosse più rischiose nelle loro prime stagioni".

Il Trono di Spade, Sean Bean tornerebbe nei panni di Ned Stark

Sean Bean era molto legato al suo personaggio e ha ammesso di essere disposto a tornare nei suoi panni sebbene sia alquanto improbabile narrativamente parlando.

"Non so se il personaggio di Ned Stark verrà mai ripreso in futuro e non ho ancora seguito House of the Dragon, ma ho sentito che è una serie molto buona. Prima o poi dovrò vederla. Ma è sempre bello pensare di poter essere coinvolto in una grande serie come Il Trono di Spade, divenuta un fenomeno mondiale. Penso che all'epoca de Il Signore degli Anelli non sapevamo il successo che avrebbe avuto e lo stesso è accaduto con Il Trono di Spade. Quindi sì, se me lo dovessero chiedere, sarei interessato a tornare"