Il trono di spade, Milly Alcock ricorda: "Uno dei produttori disse che mi servivano lezioni di recitazione"

L'attrice recitava già da una decina di anni quando le fu fatta questa insolita richiesta il suo primo giorno di riprese per House of the Dragon

Milly Alcock non ha avuto da subito vita facile dal momento in cui ha messo piede sul set di House of the Dragon.

Durante una recente apparizione al Tonight Show, Alcock, che nella serie prequel de Il Trono di Spade interpreta la giovane Rhaenyra Targaryen, ha raccontato che qualcuno "molto in alto" le ha detto che avrebbe dovuto incontrare un insegnante di recitazione durante il suo secondo giorno di riprese.

"Nel mio secondo giorno di riprese di House of the Dragon, uno, non dirò chi, ma qualcuno molto in alto, mi ha preso da parte e mi ha detto: 'Um, ti troveremo un insegnante di recitazione'", ha ricordato l'attrice, che presto indosserà il mantello di Supergirl per il nuovo DC Universe di James Gunn.

Milly Alcock e la sindrome dell'impostore sul set

House of the Dragon: Milly Alcock e Theo Nate in una scena del quinto della serie

L'attrice ha poi aggiunto che l'incidente non ha avuto un buon effetto sulla sua ansia nel calarsi nei panni di Rhaenyra, uno dei personaggi più iconici dell'universo creato da George R.R. Martin.

Milly Alcock in House of the Dragon

"Ha solo confermato tutto ciò che sapevo essere vero, e cioè che non sono molto brava nel mio lavoro", ha aggiunto. "Sapete cosa intendo! Pensavo: 'Non posso farlo. È terribile. È tutto un grosso errore'".

Alcock ha recitato accanto a Emma D'Arcy, Matt Smith e Rhys Ifans nella prima stagione di House of the Dragon, ma ha fatto solo una breve apparizione nella seconda stagione. Nel frattempo, sono già in corso le riprese della terza stagione della serie HBO.