House of the Dragon 3, nuove foto dal set svelano la prossima battaglia

La terza stagione di House of the Dragon è ufficialmente in lavorazione e porterà finalmente sullo schermo la tanto attesa Battaglia del Gullet. Un primo sguardo, diffuso da Abubakar Salim, rivela i preparativi navali di Lord Corlys Velaryon. Con nuovi scontri all'orizzonte, tra cui un epico duello tra Aemond e Daemon, Westeros si prepara a bruciare di nuovo.

Le vele si spiegano: House of the Dragon salpa verso la Battaglia del Gullet

Il ritorno a Westeros continua a incendiare gli animi: House of the Dragon ha ufficialmente avviato la produzione della sua terza stagione e i venti di guerra soffiano forti. Dopo aver lasciato il pubblico con il fiato sospeso alla fine della seconda stagione, l'attesissima Battaglia del Gullet è pronta a irrompere sullo schermo con tutta la sua furia marittima. A regalarci un primo assaggio è Abubakar Salim, interprete di Alyn di Hull, che sui social ha svelato un dettaglio potente: un'armatura finemente lavorata, ornata dal cavalluccio marino argentato dei Velaryon.

Il conflitto tra Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Aegon II (Tom Glynn-Carney) continua a macinare vittime illustri, dopo la tragica perdita di Lucerys e la morte di Rhaenys per mano di Aemond e del suo drago Vhagar. Adesso Lord Corlys, il "serpente di mare", ha ricostruito la sua flotta ed è pronto a lanciare la sua vendetta sul tratto di mare più ambito dei Crownlands.

Se nella seconda stagione il fulcro della tensione bellica era stato il drammatico assedio di Rook's Rest, la terza si annuncia ancora più esplosiva. A latere delle grandi manovre navali, la leggenda prenderà forma nel faccia a faccia tra Aemond (Ewan Mitchell) e suo zio Daemon (Matt Smith), rimasto nell'ombra a Harrenhal mentre radunava le sue forze. Lo showrunner Ryan Condal ha promesso che il pubblico sarà ampiamente ripagato dell'attesa: "So che tutti vorrebbero che uscisse ogni estate. È solo che lo show è così complesso che stiamo praticamente realizzando più film ogni stagione. Mi scuso per l'attesa, ma se Rook's Rest e la Red Sowing sono indicativi, tireremo fuori una Battaglia del Gullet eccezionale". Ancora senza una data ufficiale d'uscita, House of the Dragon si prepara a riscrivere la storia epica di Westeros, una vela alla volta.