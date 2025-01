Nel cast di House of the Dragon 3 anche James Norton, HBO svela quale personaggio interpreterà

L'attore James Norton entrerà nel cast della serie House of the Dragon in occasione degli episodi della stagione 3.

Nel cast della stagione 3 della serie House of the Dragon ci sarà anche James Norton. L'attore ha ottenuto il ruolo di Ormund Hightower nei nuovi episodi dello show prequel del cult Il Trono di Spade, come confermato dalle fonti di Variety.

L'arrivo di James Norton in House of the Dragon 3

Il personaggio interpretato dall'attore era stato nominato durante la seconda stagione, ma non era mai apparso in precedenza in House of the Dragon.

James Norton sarà quindi sul piccolo schermo il nipote di Otto Hightower (Rhys Ifans), e il cugino di Alicent (Olivia Cooke) e Gwayne (Freddie Fox). Ormund sarà mostrato mentre guida un gruppo con destinazione Approdo del Re per sostenere la sua casata contro Rhaenyra (Emma D'Arcy).

James Norton entrerà nell'universo di Martin

Nel cast dello show ci sono anche Matt Smith, Emma, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban e Jefferson Hall.

Tra gli interpreti delle prossime puntate dello show ci sono poi Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor, e Vincent Regan.

Il team al lavoro sullo show

Il progetto tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin vede l'autore coinvolto come produttore. Ryan Condal è invece showrunner e produttore esecutivo della serie, sugli schermi italiani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Norton ha recitato più volte in progetti destinati al piccolo schermo con ruoli in The Nevers, Happy Valley e Grantchester.