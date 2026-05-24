House of the Dragon 3: i nuovi poster anticipano la stagione più "incendiaria" della saga

HBO ha pubblicato i nuovi character poster di House of the Dragon 3, mettendo al centro i protagonisti dei due schieramenti. Tra slogan enigmatici, battaglie gigantesche e il ritorno dei Targaryen, la serie prepara la sua fase più brutale e spettacolare.

Nel mondo di Westeros la pace dura meno di una scintilla sopra il dorso di un drago. E infatti basta una nuova serie di poster per capire che House of the Dragon non ha alcuna intenzione di rallentare. Anzi. La guerra civile coi Targaryen sembra pronta a divorare tutto ciò che incontra.

Team Black e Team Green: i poster trasformano la guerra in propaganda

HBO ha finalmente svelato i nuovi poster ufficiali di House of the Dragon Season 3, e più che semplici immagini promozionali sembrano manifesti di guerra appesi sui muri di Approdo del Re. Ogni volto racconta una posizione politica, una sete di vendetta, una promessa di sangue.

Da una parte troviamo il Team Black guidato da Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen, accompagnata da Daemon, Corlys Velaryon, Baela, Mysaria e gli altri alleati della fazione nera. Dall'altra si staglia il Team Green, dominato dalla presenza gelida di Aegon, Alicent Hightower e soprattutto Aemond Targaryen, diventato ormai una sorta di spettro armato di drago e rancore.

La particolarità più interessante di questa campagna marketing, però, sta nei tagline associati ai personaggi. HBO sembra voler raccontare la guerra non soltanto attraverso le battaglie, ma tramite le motivazioni personali dei protagonisti. Orgoglio, perdita, eredità, paranoia, sete di potere: ogni slogan suggerisce il peso emotivo che i personaggi si trascineranno addosso nella nuova stagione.

E forse è proprio questo che distingue ancora la serie dall'immaginario fantasy più tradizionale. I draghi contano, certo. Le esplosioni pure. Ma il vero motore di House of the Dragon resta il deterioramento umano. Una famiglia che si lacera lentamente dall'interno fino a diventare più mostruosa di un drago.

Dopo una seconda stagione percepita da parte del pubblico come una lunga preparazione al conflitto aperto, il terzo capitolo sembra pronto a cambiare ritmo in maniera brutale. Del resto lo sciopero hollywoodiano del 2023 aveva costretto HBO a ridurre e rimodellare parte della stagione precedente, rinviando alcuni degli eventi più importanti della Danza dei Draghi. Ora quella tensione accumulata sembra pronta a esplodere tutta insieme.

E il fatto che i poster insistano così tanto sulle divisioni tra le due fazioni lascia intuire una stagione molto più politica, feroce e probabilmente meno interessata ai compromessi. Westeros, dopotutto, ha sempre avuto un modo molto preciso di risolvere le dispute familiari: col fuoco.

La Battaglia della Gola tra caos, tragedia e spettacolo gigantesco

Dietro l'hype per la nuova stagione si nasconde soprattutto un nome che i lettori di Fire & Blood conoscono fin troppo bene: la Battaglia della Gola.

Secondo Francesca Orsi, responsabile delle produzioni drama HBO, la serie aveva bisogno di più tempo per costruire questo evento nel modo corretto. E dalle sue dichiarazioni emerge chiaramente quanto la produzione stia trattando questa sequenza come qualcosa di enorme, quasi traumatico. "Ne è valsa la pena aspettare", ha spiegato. "È tutto più grande di prima e avevamo bisogno del tempo necessario per costruirlo davvero."

Parole che acquistano ancora più peso quando Orsi cita Kevin de la Noy, produttore che in passato ha lavorato persino a Titanic. Un dettaglio che racconta bene le ambizioni tecniche della serie. Non semplicemente una battaglia fantasy, ma un evento catastrofico capace di trasmettere caos, panico e distruzione su scala gigantesca.

Chi conosce il materiale originale di George R. R. Martin sa che la Gola rappresenta uno dei momenti più devastanti dell'intera Danza dei Draghi. Una battaglia marittima feroce, dominata da draghi, fuoco e perdite pesantissime. Portarla sullo schermo richiede un equilibrio complicato: spettacolo visivo da blockbuster e tragedia umana nello stesso respiro. Intanto il cast continua a espandersi. Tornano Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans ed Ewan Mitchell, mentre tra le nuove aggiunte spiccano Tommy Flanagan, Dan Fogler e James Norton.

La serie ha ormai superato la fase introduttiva. Nessuno sta più scegliendo da che parte stare. Le casate hanno preso posizione, i draghi sono pronti a volare e Westeros sembra avvicinarsi a quel momento inevitabile in cui ogni guerra smette di essere una disputa politica e diventa semplicemente una macchina che divora famiglie, città e memoria.

La terza stagione di House of the Dragon debutterà su HBO il 21 giugno 2026.