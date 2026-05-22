House of the Dragon, l’autore contro il fandom tossico: “Sono una macchina di odio”

Uno dei creatori di House of the Dragon ha criticato duramente quei fan che hanno cercato di alimentare una guerra tra i membri del cast.

Ogni fandom, purtroppo, ha un lato tossico che finisce per gettare una cattiva luce sul resto della community. È successo con molti film e franchise, da Star Wars a Il Signore degli Anelli e molti altri. È accaduto anche con Game of Thrones, soprattutto dopo il finale deludente della serie.

House of the Dragon: una scena della serie

House of the Dragon e gli insulti razzisti al cast

Anche la serie prequel House of the Dragon ha avuto la sua buona dose di critiche e haters per vari motivi: da osservazioni legittime sulle scelte narrative fino a episodi di razzismo offensivo legati al casting. Tuttavia, una delle polemiche più inattese riguardava gli attori che interpretano le versioni giovani e adulte di Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Per i primi cinque episodi della serie, Milly Alcock interpretava Rhaenyra, mentre Emily Carey interpretava Alicent. Le due avevano una grande chimica sullo schermo e hanno contribuito a decretare il successo iniziale della serie. Per questo motivo è stato sorprendente quando il sesto episodio ha fatto un salto temporale di dieci anni, mostrando Rhaenyra e Alicent ormai adulte, interpretate rispettivamente da Emma D'Arcy e Olivia Cooke.

Questo avrebbe dato origine a discussioni online, con persone che mettevano i due gruppi di attrici l'uno contro l'altro e che, secondo alcune segnalazioni, insultavano le interpreti adulte confrontandole con le loro versioni più giovani. In un articolo dedicato ad Alcock pubblicato da Variety, il co-creatore e showrunner della serie, Ryan Condal, ha parlato apertamente della questione.

House of the Dragon: una scena della serie

Ryan Condal contro la macchina di odio alimentata da internet

"È un triste sottoprodotto della macchina della rabbia di Internet - ci siamo completamente rivoltati gli uni contro gli altri nei fandom", ha dichiarato Condal. "Questo tipo di fandom un tempo era un posto felice, dove persone che amavano cose diverse all'interno dello stesso universo potevano trovare un terreno comune".

Condal ha sottolineato che l'intero conflitto tra Rhaenyra e Alicent ruota attorno a due donne che si amano sinceramente come sorelle ma che vengono messe l'una contro l'altra dal patriarcato che le circonda. Vedere il fandom trasformare quella dinamica in realtà rende tutto ancora peggiore.

Poi ha aggiunto: "L'ho trovato orribile! Ed è orribile per tutti questi giovani interpreti che hanno fatto qualcosa di straordinario e quasi impossibile. Tutti avrebbero dovuto semplicemente celebrare il successo e l'accoglienza della serie. Francamente, la gente dovrebbe trovare qualcosa di meglio da fare con il proprio tempo".

House of the Dragon: Milly Alcock e Theo Nate in una scena del quinto della serie

La frustrazione di Milly Alcock verso il fandom tossico

L'attrice, che a giugno vedremo al cinema con Supergirl, ha condiviso la sua frustrazione: "Mi ha spezzato il cuore vedere alcuni fan attaccare gli attori. Mi è dispiaciuto tantissimo per Emma", ha aggiunto.

Va benissimo che alcuni fan possano preferire Milly Alcock rispetto a Emma D'Arcy nel ruolo. Quello che non va bene è trasformare questa preferenza in un attacco personale contro D'Arcy. Le parole di Ryan Condal e dell'attrice dovrebbero far capire quanto sia assurda questa disputa. House of the Dragon merita di meglio che essere trascinata in questo tipo di polemiche tossiche.

Quando esce la terza stagione di House of the Dragon

La terza stagione dello show uscirà il 21 giugno 2026 negli Stati Uniti su HBO e HBO Max, mentre a livello internazionale arriverà dal 22 giugno. La nuova stagione sarà composta da otto episodi e continuerà la guerra civile dei Targaryen, conosciuta come la Danza dei Draghi, con battaglie ancora più grandi e un tono più oscuro rispetto alle stagioni precedenti.