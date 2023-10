Il trono di spade: il fan che ha scritto con l'AI The Winds of Winter denunciato da George R.R. Martin

Da quanto riporta WinterIsComing, Liam Swayne ha rimosso da GitHub gli ultimi due libri della saga de Il trono di spade, The Winds of Winter e A Dream of Spring, che ha scritto utilizzando l'intelligenza artificiale, dopo essere stato citato in giudizio dall'autore George R.R. Martin. Swayne è un fan che aveva usato l'AI per ultimare la saga di Martin, e aveva pubblicato su GitHub i capitoli che l'autore non ha ancora ultimato.

Ora Swayne ha rimosso i romanzi dalla piattaforma a seguito della causa intentata dallo scrittore della saga contro di lui e contro OpenAI, dichiarando: "Apprendo solo ora di essere stato citato in un documento legale relativo alla causa di OpenAI. Ho rimosso il progetto da GitHub. Se qualche rappresentante di George R. R. Martin volesse contattarmi, i miei recapiti sono ancora disponibili".

Una foto di scena dell'episodio Winter Is Coming di Game of Thrones

Quanto manca per Winds of Winter?

George R.R. Martin, l'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco - ovvero la saga letteraria a cui è ispirata la popolare serie HBO Il trono di spade - deve ancora ultimare il penultimo libro della serie, Winds of Winter. Il libro è in lavorazione ormai da un decennio, e le uniche cose che sappiamo fino ad oggi, rivelate dall'autore, sono due. La prima è che il finale di The Winds of Winter sarà molto diverso da quella de Il trono di spade, serie che si è conclusa ormai nel 2019. La seconda è che, per completare il lavoro, a Martin dovrebbero mancare ancora 400-500 pagine. A ogni modo, fino ad adesso, il momento della sua uscita nelle librerie continua a essere posticipato.