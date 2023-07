The Winds of Winter: un fan usa l'intelligenza artificiale per ultimare il libro di George R.R. Martin

Quanti manchi all'uscita di The Winds of Winter non è dato saperlo; stanco di aspettare un fan ha fatto ricorso a ChatGPT per ultimare il romanzo di George R.R. Martin.

L'uscita di The Winds of Winter, sesto romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco bramato dai fan, ma rinviato da anni da George R.R. Martin per via dei suoi numerosi impegni e del ritmo di scrittura rilassato, sembra sempre più lontana. Stanco di aspettare, un fan ha deciso di prendere una scorciatoia usando l'intelligenza artificiale per ultimare il romanzo.

Liam Swayne di GitHub ha usato ChatGPT per finire sia The Winds of Winter che il settimo e ultimo libro della saga, A Dream of Spring. Secondo quanto riferito, avrebbe "costretto l'IA" a terminare ogni capitolo usando lo stile di scrittura di George R.R. Martin. Ecco la sua spiegazione dell'esperimento:

"I grandi modelli linguistici possono essere molto spaventosi, ma questo progetto mi rende più ottimista sul futuro degli scrittori e dell'intelligenza artificiale. Il mio esperimento dimostra che i grandi modelli linguistici come ChatGPT possono prendere in considerazione centinaia di pagine di testo quando prendono una decisione narrativa, il che potrebbe aiutare gli scrittori a correggere rapidamente i buchi della trama. Mostra anche che l'IA può fare solo ciò che è stato fatto molte volte prima. Questo progetto mi ha dato la certezza che l'IA non sostituirà tanto presto opere letterarie uniche. Credo che l'IA abbia difficoltà a uccidere i personaggi principali perché molti scrittori sono riluttanti nel farlo. Questo fa parte di ciò che distingue George R.R. Martin dagli altri scrittori: le sue storie prendono decisioni non convenzionali e sorprendenti. A questo punto, l'intelligenza artificiale può fare solo ciò che viene fatto più comunemente, il che significa che fatica a creare storie che non siano conformi ai libri. Con mia sorpresa, sono più fiducioso rispetto a prima di iniziare questo progetto che gli scrittori che prendono decisioni creative inaspettate non siano sostituibili".

Ma quando uscirà il vero The Winds of Winter?

Pur non essendo "giustificabile" la scelta di fare ricorso a ChatGPT per ultimare i romanzi di Martin, che si è più volte giustificato per la sua lentezza adducendo varie spiegazioni tanto che i ritardi nell'uscita di The Winds of Winter sono divenuti oggetto di un nostro riuscito pesce d'aprile, son passati ben 12 anni dalla pubblicazione del precedente romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco e i fan sono sempre più in ansia.

Lo stesso George Martin ha anticipato che le differenze rispetto al finale della serie Il trono di spade saranno sostanziali. Bran Stark finirà ancora sul Trono di Spade? Jon Snow ucciderà Daenerys dopo che lei ha ridotto in cenere un'intera città? Lo scopriremo (forse) prossimamente, non appena il romanzo tanto attesa arriverà finalmente sugli scaffali.