George R.R. Martin: "Il finale di The Winds of Winter sarà molto diverso da Il trono di spade"

Lo scrittore George R.R. Martin ha anticipato che il finale del suo prossimo, atteso romanzo The Winds of Winter sarà molto diverso da quello de Il trono di spade, la serie HBO tratta dalla sua saga letteraria.

Il trono di spade: un primo piano di Peter Dinklage nel finale di serie, The Iron Trhone

Quando Il trono di spade si è concluso, in molti si sono chiesti se i libri di Martin si sarebbero discostati dal finale dello show fortemente criticato da molti spettatori. Secondo un recente aggiornamento del blog dell'autore, sembra che dopo tutto sarà proprio così. Nel blog si legge:

"Quello che ho notato sempre di più negli ultimi tempi è che la mia scrittura mi sta portando sempre più lontano dalla serie televisiva. Sì, alcune delle cose che avete visto sulla HBO ne Il trono di spade le ritroverete anche in The Winds of Winter (anche se forse non nello stesso modo)... ma gran parte della storia sarà abbastanza diverso."

George R.R. Martin ha proseguito osservando che mentre la serie tv e la saga letteraria condividono dettagli come scene grandiose nei finali, tutto il resto probabilmente finirà per essere diverso:

"Se ci pensate, era inevitabile. I romanzi sono molto più grandi e molto più complessi delle serie. Certe cose che sono successe nello show non accadranno nei libri. E viceversa. Nei libri ho punti di vista dei personaggi mai visti nello show: Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair. Avranno tutti dei capitoli dedicati a loro e le cose che faranno e diranno avranno un impatto sulla storia e sui personaggi principali".

Alla fine, Martin conferma che il finale della saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sarà molto diverso da quello de Il trono di spade anche se anticipa che alcune cose potrebbero finire per rimanere le stesse dello show:

"Una cosa posso dire, in termini abbastanza generali da non spoilerare nulla: non tutti i personaggi sopravvissuti fino alla fine de Il trono di spade arriveranno vivi fino alla fine di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e non tutti i personaggi morti nella serie moriranno nei romanzi. Alcuni lo faranno, certo. Certo. Forse la maggior parte. Ma sicuramente ci saranno delle differenze. Certo, potrei cambiare idea di nuovo la prossima settimana, con il prossimo capitolo che scrivo. Questo è scrivere. E il finale? Dovrete aspettare finché non arriva. Alcune cose saranno le stesse. Molte altre no".