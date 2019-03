Triple Frontier: Ben Affleck commenta le foto a torso nudo sulla spiaggia rubate

Ben Affleck ha commentato divertito le foto a torso nudo sulla spiaggia circolate durante le riprese di Triple Frontier. Durante la lavorazione del film Netflix, Ben Affleck e i colleghi sono stati immortalati a torso nudo o in costume nei momenti di relax tra un ciak e l'altro. Le fan hanno molto apprezzato così, nel corso di un'intervista video, la giornalista di etonline Nischelle Turner ha ringraziato Ben Affleck e gli altri interpreti di Triple Frontier per le foto hot.

"Prego. Nessuno è più felice di noi" ha risposto Ben Affleck tra le risate dei colleghi. "Ci avevano detto che era una spiaggia privata!" ha aggiunto Garrett Hedlund commentando gli scatti rubati sul set alle Hawaii nel marzo 2018.

Pur commentando giocosamente l'accaduto, il cast di Triple Frontier non sembra particolarmente felice degli scatti. Secondo Charlie Hunnam "sono umilianti. Siamo in costume, sembriamo lottatori di wrestling!"

Più rilassato, Pedro Pascal ha rivelato di aver sempre sognato di essere in una boy band e girare questo film è stata proprio un'esperienza simile a quella di "far parte di una boy band."

Ma di quale boy band sceglierebbe di far parte Ben Affleck? L'attore, originario del Massachusetts, non ha dubbi: "Di sicuro New Kids on the Block. Ma sono troppe le boy band tra cui scegliere."

Triple Frontier è in arrivo su Netflix e nei migliori cinema dal 13 marzo. Focus del film è un gruppo di ex agenti delle forze speciali che decidono di derubare un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. La loro "missione" si svolge nella pericolosa area del Sud America tra Paraguay, Argentina e Brasile in cui i fiumi Iguazu e Parana si incontrano, rendendo complicato monitorare i potenziali crimini. Per la prima volta nelle loro prestigiose carriere, questi eroi accettano una missione potenzialmente letale per arricchire se stessi invece che per difendere i propri paesi.

