Triple Frontier: Charlie Hunnam svela che sarà il produttore del sequel

Charlie Hunnam ha svelato che sarà il produttore del sequel di Triple Frontier, progetto in fase di sviluppo per Netflix.

Charlie Hunnam ha annunciato che sarà coinvolto come produttore del sequel di Triple Frontier.

Il film originale era stato diretto da J.C. Chandor e l'attore ha svelato il progetto di continuare la storia durante un'intervista rilasciata per promuovere Rebel Moon.

L'annuncio dell'attore

Triple Frontier: Ben Affleck, Pedro Pascal, Charlie Hunnam, Oscar Isaac e Garrett Hedlund

In un'intervista a The Mary Sue, Charlie Hunnam ha dichiarato: "Non c'è niente di garantito, ma sono diventato recentemente il produttore principale di un potenziale sequel di Triple Frontier da realizzare per Netflix".

L'attore ha aggiunto: "Penso di avere molto da dire su quella fase della vita del personale militare. Sono realmente speranzoso".

Triple Frontier, la recensione: Ben Affleck e Oscar Isaac su Netflix tra rapina e guerriglia

Al centro della trama del primo lungometraggio c'era un gruppo composto da cinque amici, ex agenti delle forze speciali, che cercano di sconfiggere un narcotrafficante sudamericano. Nel film si seguono le loro azioni e come i legami vengano messi alla prova.

Hunnam aveva nel primo film il ruolo di William Miller, mentre Garrett Hedlund interpretava suo fratello Ben. Nel cast c'erano anche Ben Affleck, Oscar Isaac e Pedro Pascal.