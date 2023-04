Transformers: Il Risveglio, il regista promette: "La battaglia finale sarà epica!"

Cresce l'hype per Transformers: Il Risveglio, il nuovo capitolo della saga dei Transformers, e il regista della pellicola, Steven Caple Jr., contribuisce a rendere l'attesa ancora più elettrizzante con le sue ultime dichiarazioni.

C'è tanta attesa per il nuovo film di Transformers, Transformers: Il Risveglio, specialmente dopo gli ultimi spettacolari spot promozionali, e secondo il regista del film, ne varrà assolutamente la pena.

"Senza rovinarvi il film con degli spoiler, vi dirò che c'è un momento, verso la fine della pellicola, che non vedo l'ora di potervi mostrare" ha raccontato Steven Caple Jr. a Box Office Pro, come segnala Comicbook "Porteremo il termine Autobot su tutt'altro livello! Non posso scendere nel dettaglio più di quanto stia facendo, ma nel terzo atto c'è questo momento così carico di emozioni, che capirete al volo quando lo vedrete al cinema".

"Presto molta attenzione ai miei follower su Twitter, anche ai fan più folli, per cui controllerò per vedere quali saranno le reazioni sui social media quando il film uscirà al cinema" ha poi continuato "Penso che il pubblico rimarrà senza parole quando lo vedranno sul grande schermo. E la sequenza di lotta alla fine del film, il climax, ripagherà da sola la visione, sarà incredibile!".

Il Transformers tra i Transformers

Transformers: Il Risveglio vedrà tra i suoi protagonisti Anthony Ramos, Pete Davidson, Michelle Yeoh, Ron Perlman, Peter Dinklage e Dominique Fishback. Il film sarà ambientato dopo gli eventi di BumbleBee, ma prima di quanto accaduto nei film di Michael Bay.

Come recita la sinossi ufficiale "I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo.Nell'eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, i Maximal".

Transformers: Il Risveglio arriverà a giugno al cinema.