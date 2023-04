Transformers: Il Risveglio, il nuovo spot con Optimus Prime e Primal è spaventosamente reale!

Non vedete l'ora di vedere Transformers: Il Risveglio? Andate a una partita di pallacanestro, potreste incontrare i celebri Autobot... Non è uno scherzo: un iperrealistico spot promozionale del film è stato presentato durante i Final Four del NCAA, trasportando gli spettatori nel mondo di Transformers (o meglio, trasportando Optimus Prime e Optimus Primal nel nostro).

Qualche ora fa i Transformers hanno invaso il nostro mondo...

"Optimus Prime e Primal si destano in questo nuovo e inedito spot promozionale di Transformers: Il Risveglio, che mischia realtà e fantasia durante le 2023 NCAA Men's Final Four sul network CBS" si legge nella caption del video "Creato in collaborazione con The Famous Group, lo spot TV ha trasportato gli spettatori da casa su un campo da basket nella Brooklyn del 1990, richiamando l'ambientazione del film".

Transformers: Il Risveglio, Optimus Prime è tra i protagonisti dei nuovi character poster del film

"I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo.Nell'eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, i Maximal" si legge infatti nella sinossi ufficiale della pellicola.

L'atteso nuovo capitolo del franchise, Transformers: Il Risveglio, non sarà diretto da Michael Bay, bensì da Steven Caple Jr., e arriverà a giugno nelle sale. Nel cast Anthony Ramos, Pete Davidson, Michelle Yeoh, Ron Perlman, Peter Dinklage e Dominique Fishback.