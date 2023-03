Transformers: Il Risveglio, Optimus Prime è tra i protagonisti dei nuovi character poster del film

Non è ancora il momento del risveglio, ma non manca poi molto, e per questo Paramount Pictures ha diffuso dei nuovi character poster di Transformers: Il Risveglio, la nuova avventura cinematografica in cui ritroveremo Optimus Prime, BumbleBeee e tanti altri personaggi del franchise.

Come riporta CBM, infatti, sugli account social ufficiali della saga, tra i nuovi poster promozionali possiamo trovarne uno dedicato al più celebre dei "robottoni", Optimus Prime (Peter Cullen), un altro alla sua versione Maximal (Ron Perlman) e il terzo è quello in cui vediamo l'Autobot Mirage di Pete Davidson.

Probabilmente, nelle prossime settimane verranno condivisi altri materiali promozionali di Transformers: Il Risveglio, per cui restate sintonizzati.

Intanto, un cartonato di quelli che promuovono il film nei cinema è stato avvistato e postato online, e ci permette di dare un ulteriore sguardo ad Autobot e Maximal.

Transformers: Il risveglio, trailer ufficiale e nuovi ingressi nel cast del nuovo film Paramount

Transformers: Il Risveglio, diretto da Steven Caple Jr., arriverà nelle sale il prossimo giugno. Nel cast del film anche Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, John DiMaggio, David Sobolov, Liza Koshy, Tobe Nwigwe, Cristo Fernández, David Sobolov e Michaela Jaé Rodriguez.