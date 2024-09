Transformers: il crossover con G.I. Joe sarà il prossimo capitolo del franchise

Da quando Transformers - Il risveglio, lo scorso anno, ha confermato l'esistenza dei Cybertroniani in un mondo con gli agenti dei G.I. Joe, il lavoro per realizzare il film crossover è continuato in background.

Ad aprile, è stato ulteriormente confermato che lo scontro tra titani Hasbro è effettivamente in atto e che Derek Connolly, autore di Jurassic World, avrebbe scritto la sceneggiatura. Tuttavia, con Transformers One in uscita a breve e che fungerà da storia delle origini di Optimus Prime e Megatron, oltre a essere il primo film di una trilogia, ci si chiede quale sia il futuro esatto di entrambi i franchise.

Transformers: One, Chris Hemsworth lancia il trailer al CinemaCon: "Optimus Prime come non lo avete mai visto"

Cosa aspettarsi dai franchise

Durante un'intervista per il film d'animazione di Josh Cooley, Collider ha chiesto a di Bonaventura quale sarà la linea temporale dei Transformers nei prossimi anni. Molto di ciò che accadrà dipenderà dal successo di Transformers One al botteghino. Sembra una forte possibilità, con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes grazie a recensioni entusiastiche che aiutano il passaparola, ma potrebbe essere necessaria una performance mostruosa per garantire un sequel o due dal parte di tutti i coinvolti.

Transformers - Il Risveglio: un frame del film

La continuazione della storia su Cybertron avrà la precedenza, mentre nel live-action la linea temporale è un po' più oscura. Nonostante si parli di un altro film standalone su G.I. Joe e di una trilogia su Transformers: Il Risveglio, di Bonaventura ha fatto un po' di chiarezza, rivelando che la prossima volta che questi due franchise appariranno in live-action, sarà insieme. Inoltre, ha dichiarato che la prospettiva emotiva di Transformers One sui bot che gli spettatori conoscono e amano ispirerà il modo in cui verranno ritratti in futuro.

Ecco cosa ha detto di Bonaventura: "Beh, anche in questo caso, a seconda del successo, faremo un sequel di questo film, e ci sarà una versione animata, che esisterà completamente separata da qualsiasi cosa faremo in live-action. Il prossimo film live-action sarà un crossover. L'aspetto che sarà particolarmente visibile è il fatto che ora sappiamo di cosa sono capaci questi robot dal punto di vista emotivo. Dovremo quindi capire come creare quello spazio, come permettercelo e come creare una storia che ne tragga maggior vantaggio. Quindi è una delle cose che mi interessa particolarmente fare. Siamo ancora in fase di sviluppo, quindi niente è assolutamente certo, ma ora dobbiamo fare di più dal punto di vista dei robot nel live-action perché è l'unico modo per entrare davvero dentro questi personaggi".

Il produttore ha poi continuato: "Ora i bot non reagiranno solo alle azioni degli esseri umani, ora la loro pulsione deve far parte della storia. Quindi sarà complicato, perché la cosa più difficile di molti film in franchising è il numero di personaggi, e più personaggi si cerca di gestire, più è difficile fare un gruppo di personaggi veramente buoni. Bisogna andare avanti, ridurre il numero di personaggi, ridurre il numero di film. Quindi, per un po' di tempo, inizieremo con un gruppo di Joe e un gruppo di Transformers. È più o meno questo il punto in cui ci troviamo ora, stiamo cercando di mettere in piedi un progetto più ampio. Il trucco in questo caso è chiedersi: 'Quanto vuoi dei Joe? E quanto dei Transformers?".