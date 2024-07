Chris Hemsworth reciterà nel crossover Transformers/G.I. Joe? Ecco la sua risposta

Il prossimo grande crossover live-action tra Transformers e G.I. Joe è uno dei film più attesi dai fan di entrambi i franchise che adesso si stanno chiedendo se anche Chris Hemsworth farà parte del cast.

Quando la star della Marvel è arrivata al Comic-Con 2024 per parlare del suo ruolo di doppiatore per la versione più giovane di Optimus Prime nel film d'animazione Transformers One (nelle sale il 20 settembre), ha offerto un aggiornamento sul suo coinvolgimento nel crossover, visto che in precedenza era stato riportato fosse in trattative per il film.

"Non lo so ancora", ha ammesso Hemsworth. "Continuano a chiedermelo. Il produttore Lorenzo di Bonaventura me ne ha parlato quando stavo registrando questo film... e abbiamo iniziato a parlare di dove l'universo potrebbe espandersi e di quanto potrebbe essere divertente. E poi, io sono favorevole a lavorare con grandi registi, a grandi sceneggiature e a grandi storie. C'è molto potenziale in questo universo, sia nel mondo dei G.I. Joe che in quello dei Transformers, per ricreare, provare a fare qualcosa di diverso".

Transformers - Il Risveglio: una scena

Hemsworth ha aggiunto che sarebbe "molto divertente dare al pubblico qualcosa di nuovo e di fresco".

Se Hemsworth dovesse essere scritturato per il crossover, comunque, non sa ancora che personaggio interpreterebbe. "Non ne sono nemmeno sicuro", ha continuato a proposito di un potenziale ruolo. "Mi chiedevo: 'Mi ritroverò a parlare con me stesso? Interpreterò ancora Optimus Prime e poi sarò anche un G.I. Joe? Verrò pagato due volte? Cosa sta succedendo qui? Questa è la domanda più importante".

Il crossover è stato annunciato per la prima volta alla fine di Transformers: Il Risveglio, quando l'attore Michael Kelly (House of Cards, Tom Clancy's Jack Ryan) ha vestito i panni dell'agente Burke per reclutare il Noah Diaz di Anthony Ramos e "i grandi" (cioè gli Autobot) per unirsi alla causa dei Joe.