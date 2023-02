Transformers: Il Risveglio, Mirage di Pete Davidson svelato nel teaser del Super Bowl 2023

La guerra si intensifica nel teaser trailer del Super Bowl 2023 di Transformers: Il Risveglio, che offre un primo sguardo al Mirage di Pete Davidson. In gran parte ispirato alla trama di Beast Wars che ha seguito Transformers: Generation 1, oltre ad essere un sequel di Bumblebee del 2018, il nuovo film ruoterà attorno agli archeologi umani Noah ed Elena, interpretati da Anthony Ramos e Dominique Fishback, che scoprono l'esistenza degli Autobot e le loro battaglie che coinvolgono altre tre razze di Transformers, i Maximal, i Predacon e i Terrorcon.

Transformers: Il Risveglio è diretto dal regista di Creed II, Steven Caple Jr., su una sceneggiatura scritta da Joby Harold, che ha anche sviluppato la storia, con Darnell Metayer, Josh Peters ed Erich e Jon Hoeber.

Il nuovo teaser trailer offre uno sguardo più approfondito all'adattamento cinematografico della trama di Beast Wars, incluso l'arrivo dei Maximals e Terrorcons, vale a dire Optimus Primal di Ron Perlman, Scourge di Peter Dinklage, Mirage di Pete Davidson e Airazor di Michelle Yeoh, tra gli altri.

Transformers: le prime anticipazioni sul ritorno "bestiale" del franchise

L'introduzione di Mirage in un film live action segna un'interessante espansione nell'era della Generazione 1, visto che il personaggio è noto per essere apparso nel cartone animato Hasbro degli anni '80 e nei vari fumetti Marvel. L'ultima volta che Mirage è stato effettivamente visto sullo schermo è stato in Transformers: War for Cybertron, apparendo in tutti e tre i capitoli dello show Netflix.

Introdotto nei fumetti prima che nel cartone animato, Mirage era meglio conosciuto nella serie Transformers per la sua capacità di creare illusioni per rendersi invisibile o confondere i suoi nemici. Prima della famigerata guerra sul suo pianeta natale, Mirage era un membro dell'alta società di Cyberton, inizialmente non era nemmeno d'accordo con la parte degli Autobot quando scoppiò la guerra, pur trovandosi costretto a doversi schierare. Durante le varie trame dei Transformers, si è scoperto che Mirage metteva persino in dubbio i metodi degli Autobot, assegnandogli spesso l'etichetta di simpatizzante di Decepticon, nonostante la sua chiara lealtà a Optimus Prime.

I trailer di Transformers: Il Risveglio diffusi finora confermano la capacità di Mirage di creare illusioni per ingannare i suoi nemici, come si è visto durante un inseguimento in macchina con la polizia di New York City in cui crea copie di se stesso per aiutare Noah di Anthony Ramos a fuggire.

L'uscita italiana di Transformers: Il Risveglio è fissata per il 23 giugno.