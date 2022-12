Transformers: Il risveglio, trailer ufficiale e nuovi ingressi nel cast del nuovo film Paramount

Transformers: Il Risveglio ha finalmente un primo trailer ufficiale che regala nuove sequenze dell'atteso progetto in arrivo nelle sale italiane nel mese di giugno 2023.

Oltre alle immagini del video, grazie alle nuove notizie condivise dallo studio cinematografico, abbiamo anche i nomi dei recenti arrivi nel suo cast.

Peter Dinklage (Scourge), Liza Koshy (Arcee), John DiMaggio (Stratosphere), David Sobolov (Rhinox/ Battletrap), Michaela Jaé Rodriguez (Nightbird), Cristo Fernández (Wheeljack) e Tobe Nwigwe (Reek), sono gli attori unitisi al cast di Transformers: Rise of the Beasts.

Transformers: Il Risveglio sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Transformers: Rise of the Beasts: "I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Rise of the Beasts ("Il Risveglio" in italiano) ci porterà negli anni '90, in un'epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, il film arriverà nelle sale italiane a giugno 2023".