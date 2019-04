Training Day, su Netflix in streaming da oggi!

Aprile si avvia verso la conclusione ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Training Day, l'acclamato thriller poliziesco con Denzel Washington e Ethan Hawke.

Il sergente Alonzo Harris lavora da tredici anni per la narcotici di Los Angeles, e lo fa in modo molto personale, sempre al limite tra legalità e corruzione. Abituato a vivere a contatto con le strade di LA, non sempre riesce ad applicare la legge che dovrebbe far rispettare, anzi. Al sergente viene affidato il giovane Jake Hoyt, che avrà solo una occasione - il training day - per far vedere di che pasta è fatto. In queste 24 ore, Jake si ritrova invischiato negli affari di Alonzo e la loro distanza morale li metterà a dura prova in questa lunga giornata...

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in una scena del film

Training Day è stato uno dei protagonisti della Notte degli Oscar 2002, visto che Denzel Washington si è aggiudicato la statuetta come Migliore Attore Protagonista. C'è anche da specificare che quell'edizione degli Academy Awards è stata del tutto particolare: il post 11 settembre 2001 ha, secondo molti, cambiato i voti della giuria, che ha dato i premi attoriali principali ad attori afroamericani per lanciare un segnale positivo alla nazione. Training Day, diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer, ha incassato al boxoffice internazionale oltre 100 milioni di dollari. Originariamente, al posto di Ethan Hawke, ci sarebbe dovuto essere Tobey Maguire, che ha anche seguito per due mesi la sezione narcotici di Los Angeles, ma quando Hawke si è liberato, Maguire è stato "liberato" dall'incarico.

Training Day è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.