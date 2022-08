Training Day: il regista parla del momento in cui ha capito che il film sarebbe stato un successo

Antoine Fuqua e Denzel Washington sfornano successi a Hollywood da quasi due decenni, da Training Day al franchise di Equalizer; ma il regista attirò l'attenzione di Washington quando era ancora un debuttante, che aveva appena iniziato a fare scalpore nell'industria cinematografica, e insieme i due realizzarono la celebre pellicola nominata all'Oscar.

Training Day: Ethan Hawke con una pistola in mano in una scena del film

Intervistato dal THR, Fuqua ha recentemente parlato del momento in cui ha capito che il film sarebbe stato un successo: "L'ho capito davvero, in realtà, proprio quando è successo. È una strana sensazione. Dopo che Alonzo e il suo team hanno ucciso lo spacciatore, in macchina il personaggio di Denzel dice a Jake: 'Si gioca a scacchi, non a dama'."

"Ricordo di aver annotato sul copione che se fossi stato in grado di sedurre il pubblico facendogli essere d'accordo con Alonzo, anche soltanto un po', allora il film sarebbe diventato qualcosa di speciale. E quando Denzel ha iniziato a dire a Ethan: "Roger ha venduto droga ai bambini", aveva le lacrime agli occhi. Era così sincero", ha continuato il regista.

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in un momento del film

"Ricordo di aver detto a Ethan: 'Non lo dimenticherò mai', dissi ad entrambi: 'Ragazzi, sarete nominati entrambi agli Oscar se riuscite a fare bene questa scena'. Ethan si è avvicinato a me dopo le riprese, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Pensavo che stessi perdendo la testa.' Ma in verità avevo ragione", ha concluso Antoine Fuqua.