Training Day in 4K UHD, la recensione: steelbook e super video per celebrare l'Oscar di Denzel Washington

La recensione di Training Day in 4K UHD: per il film che ha dato l'Oscar a Denzel Washington nuova edizione Warner con una bella steelbook e un fantastico video.

A oltre vent'anni di distanza dalla sua uscita, il film che ha dato l'Oscar come miglior attore protagonista a Denzel Washington è tornato in homevideo in una nuova veste e nello splendore del 4K UHD. Training Day, pellicola del 2001 diretta da Antoine Fuqua, è infatti appena uscito con una fantastica steelbook a due dischi (è presente anche il blu-ray), per un'edizione che rientra nelle celebrazioni del centenario della Warner Bros.

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in una scena del film

Il modo ideale dunque per rivivere e rivedere le avventure di un drammatico giorno di addestramento a Los Angeles nel quale l'ufficiale di polizia borderline Alonzo Harris (Denzel Washington) porta all'inferno un poliziotto di belle speranze e tante illusioni (interpretato da Ethan Hawke, candidato all'Oscar per l'occasione), che per il suo primo giorno al reparto narcotici ha avuto la sventura di un compagno davvero molto particolare e pericoloso. Segnaliamo che oltre alla steelbook targata Warner oggetto di questa recensione, è uscita anche un'edizione da collezione che oltre alla steelbook con i due dischi contiene il poster del film e 4 cartoline da collezione.

Il video 4K: immagini più grintose e salto di qualità per dettaglio e croma

Per un film del 2002 come Training Day, che aveva tra l'altro un blu-ray ormai molto datato che risale al 2006, ci si aspettava un netto upgrade grazie al 4K UHD. E le aspettative non sono andate deluse: il video appare quasi rivitalizzato da questo nuovo trasferimento, con immagini che sfoderano un dettaglio decisamente più incisivo, una saturazione del croma molto più intensa, un contrasto più deciso e un nero più profondo. Tutti fattori che portano a un quadro dotat di maggior nitidezza, nel quale la sensazione di profondità è notevolmente aumentata, senza penalizzare la grana che è sempre naturale e organica.

Ne deriva un aspetto generale che rende giustizia al mondo a dir poco sporco e grintoso della vicenda raccontata. Soprattutto la tavolozza di colori sembra più fedele alla fotografia, privilegiando toni un po' verdastri e in genere più freddi che però si sposano meglio con la storia e rendono il video più vibrante rispetto alle tonalità molto calde del vecchio blu-ray, che producevano una certa piattezza visiva del quadro. Da sottolineare comunque che anche il blu-ray presente nella steelbook beneficia del nuovo master, anche se non può raggiungere ovviamente la qualità del 4K.

L'audio: italiano discreto, l'inglese balza a un super Dolby Atmos

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in un momento del film

Per quanto riguarda l'audio, per l'italiano dobbiamo accontentarci del solito Dolby Digital 5.1, di buona levatura ma che resta lontano dal coinvolgimento potenziale del film. A fronte di dialoghi soddisfacenti e una discreta apertura laterale, l'asse posteriore e il sub non hanno l'incisività che alcune scene meriterebbero. Di tutt'altro spessore il Dolby Atmos inglese (con core Dolby True HD 7.1), che offre una tensione sonora di grande livello. A parte il dettaglio sonoro molto più elevato, la traccia sprigiona grinta e un forte impatto nelle sequenze chiave, grazie anche a una fascia bassa molto ampia, ma sorprende anche quando riesce a sfruttare la verticalità con effetti provenienti dall'alto.

Sulla strada di Training Day: un inferno lungo un giorno

Extra soddsfacenti, ma non c'è nulla di nuovo

Nulla di nuovo riguardo agli extra, che a parte il commento audio del regista Antoine Fuqua, sono presenti tutti sul disco blu-ray. A parte il citato commento, troviamo alcune scene eliminate (12' e mezzo), un finale alternativo (5') e la featurette Training Day: Crossing the Line (15') , in pratica un making of sulla realizzazione del film. A chiudere i video musicali Nelly "#1" (4') e Pharoahe Monch "Got You" (4') e infine il trailer.