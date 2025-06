Tradimento: perché oggi non va in onda su Canale 5. Quando torna in TV la soap turca?

Oggi Tradimento non andrà in onda, ma verrà sostituita da un'altra serie turca. Ecco di cosa si tratta e quando torneranno Guzide e la sua famiglia.

Oggi, 2 giugno, salta l'appuntamento con Tradimento. La soap turca infatti, non andrà in onda come suo solito.

Guzide e la sua famiglia torneranno però domani alle 14.10, seguendo la solita programmazione.

Perché non va in onda Tradimento

The Family

La dizi turca si ferma per un giorno, come avviene solitamente durante i giorni di festa infrasettimanali. Così oggi, giorno della Festa della Repubblica, non fa eccezione.

In compenso, i fan delle serie turche potranno comunque contare su un appuntamento extra di The Family: ben due ore.

Ecco infatti come cambia la programmazione: Beautiful si allunga fino alle 14.40 con un episodio in più, poi tocca alla striscia dell'Isola dei Famosi e infine, dalle 15.05 fino alle 17.05 a The Family.

Da domani invece, martedì 3 giugno, la programmazione di Tradimento riprende come suo solito.

Dove eravamo rimasti

Tradimento

Nell'ultima puntata andatain onda, abbiamo visto Tolga che non si rassegna alla fine della storia con Oylum. Il giovane imprenditore, pur di aver con sé, si è introdotto in casa di Mualla con venti uomini armati al seguito: l'intenzione era quella di rapirla, ma la ragazza si è rifiutata di seguirlo. Ed è proprio grazie all'intervento della ragazza che è stato evitato il peggio: lo scontro tra Tolga e Kahraman sarebbe potuto finire molto male.

Nel frattempo, Tarik è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz. L'avvocato è stato arrestato, dopo essere riuscito per tantissimo tempo a nascondere il suo crimine; appena arrivato in centrale però, Tarik ha capito subito di essere stato incastrato da qualcuno che gli è molto vicino.