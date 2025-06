Tradimento, anticipazioni 26 giugno: Guzide e Sezai si sposano, ma Oylum e Ozan non ci sono

È arrivato il giorno delle nozze di Guzide e Sezai, ma le cose non andranno come previsto. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento.

Nuovo appuntamento domani con la dizi turca Tradimento, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dopo tante tribolazioni, Guzide e Sezai stanno per convolare a nozze: qualcosa di terribile però, impedisce a Oylum e Ozan di arrivare in tempo alla cerimonia. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di giovedì 26 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Oylum e Kahraman sono marito e moglie. Tra i due però, c'è crisi: Oylum infatti, ha incontrato Tolga in segreto, grazie a un'amica del ragazzo che voleva che i due si chiarissero. Neanche Tolga sapeva che si sarebbe ritrovato a casa della sua amica insieme a Oylum, così è andato subito da Kahraman per chiarire l'equivoco.

Compreso quanto accaduto, Kahraman si è scusato per aver accusato la moglie di essere una traditrice; Oylum però, non lo ha ancora perdonato.

Anticipazioni 26 giugno:Guzide e Sezai si sposano, ma Oylum e Ozan non ci sono

Sezai ha chiesto a Guzide di sposarlo per la seconda volta; ora, finalmente, è il grande giorno.

Per arrivare in tempo alla cerimonia, Ozan telefona alla sorella e le chiede di portargli il vestito che indosserà per il matrimonio, in modo da non perdere tempo. Oylum inizialmente è titubante, dato che il fratello lavora nello stesso cantiere di Kahraman, ma poi accetta. Del resto, né lei né Ozan vorrebbero mai perdersi il matrimonio della madre.

Appena arriva al cantiere però, la ragazza vede una scena terribile: Kahraman viene travolto dal terriccio scaricato* da uno dei camion per salvare Ozan.

Così, mentre la cerimonia sta per iniziare, Oylum e Ozan sono diretti all'ospedale in ansia per Kahraman.