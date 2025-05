Tradimento, anticipazioni 1º giugno: Tolga cerca di rapire Oylum Tarik arrestato per omicidio

Tolga tenta il gesto estremo pur di stare insieme ad Oylum, ma le cose non vanno come sperava. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento.

Anche domani, Tradimento non si ferma. La soap torna su Canale 5 alle 14.20 con un appuntamento a dir poco ricco di colpi di scena. A partire dal gesto di Tolga, che deciso a tornare con Oylum, compirà un gesto tremendo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Nell'ultimo episodio, Ipek aveva rivelato a un preoccupato Sezai di essere affetta da una rara malattia. La ragazza gli ha detto che questa condizione la rende compulsiva, spiegando così il perché del suo comportamento.

Intanto Tolga ha deciso di tornare con Oylum a tutti i costi, nonostante la ragazza avesse rifiutato la sua proposta di scappare insieme.

Anticipazioni 1º giugno: Tolga cerca di rapire Oylum Tarik arrestato per omicidio

Tolga ha un piano tremendo per tornare insieme a Oylum: irrompe a casa di Mualla con venti uomini armati e le chiede di seguirlo. La ragazza si rifiuta, ma il momento è tesissimo: Kahraman infatti, vuole uccidere il suo rivale in amore e Oylum dovrà fare di tutto per pacarlo ed evitare che tutto finisca in tragedia.

Intanto, Guzide ha rischiato di restare vittima di un incidente stradale: un'automobile stava per investirla. Quando lo racconta a Sezai, Ipek e Neva si scambiano subito un'occhiata inquietante: cosa sanno le due?

Nel frattempo, Tarik fa i conti con le sue azioni: dopo essere riuscito a nasconderlo finora, viene arrestato poiché è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz. L'avvocato però, capisce subito di essere stato incastrato da qualcuno che gli è vicino.

In seguito, Tolga telefona ad Oylum: nonostante quello che è successo, non si è ancora arreso. Stavolta però, sarà Guzide a rispondergli e dirgli di lasciare in pace la figlia.