Le star della serie turca Tradimento: “Le ragioni del successo? il gioco di squadra!”

In Italia va in onda su Canale 5 da poco meno di un anno, per la precisione dal 1 dicembre 2024 ma Tradimento, dal titolo originale turco Aldatmak, con le due stagioni di cui si compone (con episodi da 45 minuti ciascuno), è già campione di pubblico ed amatissima. Dato il seguito di fan, era prevedibile quanto accaduto all'ultimo BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento dove l'arrivo di ben tre attori del cast, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin è stato accolto con un seguito senza precedenti.

Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin al BCT Festival di Benevento.

Diretta da Murat Saraçoğlu e scritta da Yıldız Tunç, la serie è stta trasmessa fino a giugno 2024 in Turchia sula canale ATV. Ruota attorno a Güzide Özgüder (Vahide Perçin, conosciuta per Terra Amara), un'eminente e rispettata giudice di famiglia che scopre di aver sempre creduto di avere una famiglia perfetta ed invece tutti nascondono degli scheletri nell'armadio e segreti inconfessabili.

Yusuf Çim e Feyza Sevil Güngör interpretano Ozan Yenersoy e Oylum Yenersoy, i due figli di Güzide mentre Caner Şahin ha il ruolo di Tolga, un interesse amoroso di Oylum.

Prima dell'incontro con il pubblico di Benevento, in una delle piazze principali, Piazza Santa Sofia, sull'accoglienza italiana dichiarano: "secondo noi il popolo turco e quello italiano si assomigliano, siamo entrambi calorosi. Questa è la ragione del successo di Tradimento in Italia".

Tradimento: tra fiction e realtà

Caner Şahin in una scena della serie Tradimento

È il personaggio di Yusuf Çim, Ozan ad essere quello più inquieto, il bad boy della serie, a giudicare dalle battute del gruppo di giornalisti presenti all'incontro. Tra fiction e realtà, anche Çim è ed è stato un combinaguai tanto quanto il suo Ozan? "Qualcosa ho combinato, ne sono sicuro. Ero un bravo ragazzo, credo di essere stato davvero calmo, sono sempre tranquillo ma, analizzando il mio personaggio, preparandomi per il ruolo, devo dire che forse Ozan è più tranquillo di come sono stato io da adolescente. Se mi guardo indietro, mi sembra così".

Invitati a descrivere i loro personaggi con un solo aggettivo, Yusuf Çim e Feyza Sevil Güngör hanno incontrato qualche difficoltà mentre Caner Şahin di Tolga ha detto sicuro: "Innamorato!". Non stupisce che la risposta di Çim sia: "Posso dire adolescenti per le loro teste e per Ozan mi viene da dire 'ragazzino'". Sevil Güngör chiude il giro con un netto: "coraggiosa".

Il successo

Feyza Sevil Güngör in una scena della serie Tradimento

Girata principalmente a Istanbul, in Turchia, in alcuni dei quartieri più iconici della città come Beşiktaş, Tradimento è stato per Feyza Sevil Güngör, classe 1997, il vero proprio trampolino di lancio, dopo l'esperienza, per due stagioni, in Savaşçı (Warrior), dove ha interpretato il personaggio di Ayça Kutalmış per due stagioni. Il successo l'ha cambiata? "Può apparire una risposta da clichè, ma non sento che la mia vita sia realmente cambiata. Sento però che è migliorata perché quando, per esempio, attraversando la strada e capisco di essere il motivo del sorriso di una persona, questo mi aiuta a migliorarmi. Sento la sincerità nei sorrisi delle persone che mi riconoscono. La popolarità ha aggiunto colori alla mia vita e l'ha resa migliore". Successo inaspettato quello di Tradimento in Italia? risponde subito Yusuf Çim che ha esordito nel 2015 con la serie TV Çilek Kokusu: "Nessuno di noi si aspettava così tanto successo ma ovviamente è molto bello e una situazione che ci piace: essere così amati qui per quello che abbiamo fatto che è davvero guardato così tanto".

Interrogati sul perché invece di tanto seguito ed entusiasmo intorno alla serie che, in Italia, con la prima stagione è stata trasmessa fino al 18 aprile 2025, mentre con la seconda ed ultima stagione è stata divisa in due parti e va in onda dal 19 aprile 2025, i tre concordano sulla risposta: "Il gioco di squadra". Caner Şahin è il primo a sottolinearlo: "Tra di noi ci vogliamo bene, dietro la telecamera, di fronte alla telecamera, facciamo squadra quindi abbiamo avuto una buona sinergia e naturalmente si riflette sempre sul lavoro perché siamo sempre insieme. Passi del tempo con le persone e quando vai d'accordo, funziona sicuramente tutto meglio". Concorda Feyza Sevil Güngör: "Penso che la squadra sia molto importante, porta pace, si tollera tutto di più se si è in team. A volte, ovviamente, ci sono alcune reazioni involontarie, ma la tolleranza entra sempre in gioco qui".

L'Italia

Yusuf Çim in una scena della serie Tradimento

Considerando il seguito di fan adoranti che circondano il famosissimo Can Yaman da anni in Italia, non si può non chiedere ai tre giovani attori di Tradimento se custodiscono la speranza di seguirne il destino nel nostro paese e conquistare definitivamente il pubblico italiano. "Penso di poter dire a nome di tutti noi che parteciperemmo anche all'Isola della famosi - ride Sevil Güngör. Ci è piaciuto molto stare qui e più veniamo, più ci piacerebbe tornare. È così divertente per noi. Come abbiamo già detto, davvero, lo diciamo con tutto il cuore: è incredibilmente amichevole e incredibilmente piacevole parlare con voi anche se non conosciamo la vostra lingua". L'attore italiano che stimano di più? "Sofia Loren" interviene Yusuf Çim, andando sul sicuro.