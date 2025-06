Tradimento, ecco quando andrà in vacanza e cosa vedremo al suo posto

Guzide e famiglia stanno per andare in vacanza. Tradimento infatti, la dizi turca che ogni giorno tiene i telespettatori di Canale 5 davanti allo schermo, si fermerà prima di tornare in onda con la regolare programmazione.

Tradimento: quando si ferma la soap

Il giudice Guzide

Le vicende della giudice Guzide procedono spedite su Canale 5, dato che la serie viene trasmessa tutti i giorni e, al venerdì, addirittura con un doppio appuntamento: sia nel pomeriggio che in prima serata.

Ma quando si fermerà Tradimento? La risposta è per i primi di luglio, perciò manca ancora un po' di tempo prima di salutare (temporaneamente) gli Yenersoy.

Probabilmente la rete vuole preservare la serie, fonte sicura di ascolti, per sfruttarla in periodi più competitivi sul fronte Auditel. Tradimento è composto da due stagioni, di cui al momento stiamo vedendo la seconda. Gli eventi stanno volgendo verso il finale, che a questo punto dovremmo vedere verso fine anno. Al netto di ulteriori cambi di programmazione, ovviamente.

Cosa vedremo al posto di Tradimento

Gli amanti delle dizi turche però, non hanno di che preoccuparsi. Tradimento va in vacanza, ma al suo posto arriva un'altra serie turca: La forza di una donna. Si tratta della storia di una giovane madre che, dopo la scomparsa di suo marito, si troverà a crescere da sola i suoi figli.

Locandina di The Family

Intanto, dal 3 giugno, cambiamenti anche per The Family 2, che ha raddoppiato la presenza in palinsesto: la puntata quotidiana infatti, inizia alle ore 16 e si conclude intorno alle 17.

Tutto questo fino alla normale ripresa delle trasmissioni, quando nel pomeriggio di Canale 5 torneranno sia Uomini e Donne che Tradimento.