The Family 2, come finisce la soap turca ispirata ai Soprano: Aslan e Devin saranno mai una famiglia?

Termina oggi su Mediaset Infinity la seconda e ultima stagione di The Family, la soap turca ispirata ai Soprano: ecco come finisce tra Aslan e Devin.

Per una dizi che arriva, un'altra saluta il pubblico: Love, Reason, Get Even è appena arrivata su Mediaset Infinity, ma The Family 2 ci lascia, e per sempre, visto che la soap turca ispirata ai Soprano ha soltanto due stagioni. Oggi, venerdì 15 novembre, è stata pubblicata l'ultima puntata della serie, che ha svelato come finisce la storia d'amore tra Devin e Aslan: il giovane boss e la moglie, una psicologa, riusciranno a costruire una famiglia propria?

The Family: cosa è successo nell'ultima settimana

Da questo punto in poi si tratta naturalmente di spoiler per chi non ha seguito le puntate dell'ultima settimana.

Hulya e Nedret hanno provato a stanare Ferman e farlo uscire allo scoperto. Intanto, Aslan ha elaborato un piano con l'aiuto di Cihan: faranno sì che Babur scopra che nella casa di Kiymet ci sono molti soldi, inducendolo a rubarli. Le nozze tra Bedri e Yagmur si celebrano senza incidenti. Tuttavia, Çeyrek evade dall'ospedale dove era ricoverato e ferisce Cihan+ a morte! Aslan e Devin scoprono che avranno un bambino, ma apprendono anche che le condizioni di salute di Devin rendono la gravidanza ad alto rischio.

Come finisce The Family 2

La precedente gravidanza di Devin si è conclusa con un aborto, così, quando riesce a rimanere di nuovo incinta, giura a se stessa che farà di tutto per dare la luce a questo bambino. Purtroppo essere la moglie di Aslan la espone a molti rischi, ed è proprio per colpa dello status di boss del marito se la giovane rischia di essere vittima di un agguato organizzato da Ilyas. Devin riesce a salvarsi ma le ferite riportate compromettono seriamente la sua salute e quella del bambino che porta in grembo. I medici sono chiari: portare avanti la gravidanza potrebbe ucciderla, e Aslan ha troppa paura di perdere la donna della sua vita.

The Family, ovvero come la Turchia rilegge i Soprano

Nonostante i rischi, lei decide di non rinunciare a quel figlio tanto desiderato e quando arriva il momento del parto deve essere ricoverata d'urgenza. La situazione è grave: si procede con un cesareo d'urgenza ma Aslan sa che non c'è nessuna certezza che madre e bambino riescano a sopravvivere. Con diverse emorragie interne, Devin lotta tra la vita e la morte per diverse ore, mentre suo marito è in preda all'angoscia.

Dopo la grande paura, però, arriva il sollievo: i medici dichiarano la mamma e il piccolo Cihan fuori pericolo, Aslan e Devin possono così cominciare a costruire il futuro tanto agognato.

Tutte le puntate di The Family, sia della prima che della seconda stagione, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.