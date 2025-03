Tradimento cambia programmazione: ecco le anticipazioni della doppia puntata di venerdì 28 marzo

Tradimento cambia collocazione e si sposta in prima serata al venerdì. Ecco cosa vedremo negli episodi di domani, in ponda sia al pomeriggio che in prima serata.

Nuova programmazione per Tradimento. L'appuntamento in prima serata si sposta al venerdì; alla domenica sera invece, trasloca Lo Show dei Record.

Domani quindi, ritroveremo la soap turca su Canale 5 sia alle 14.10 che alle 21.40. Tra Tarik che scopre di essere stato avvelenato e Oylum alle prese con una gravidanza inaspettata, ecco cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Yesim

Nell' episodio precedente Guzide è stata accusata di tentato omicidio ai danni di Tarik; la polizia ha fatto irruzione a casa della giudice, ma non ha trovato il corpo del reato. Con grande stupore di Yesim infatti, il medicinale utilizzato per provocare l'infarto di Tarik, non c'era: eppure Ilknur giura di aver fatto come richiesto da Yesim, cioè nascondere il flacone in casa di Guzide per incastrarla.

Nel frattempo, Oylum ha scoperto di essere incinta di Behram, ma non si sente pronta; vorrebbe abortire, ma Behram è categorico in merito, non le permetterà di farlo.

La puntata pomeridiana: Tarik trova il medicinale che l'ha avvelenato

Il medicinale che Yesim aveva mischiato allo champagne dunque non è nell'abitazione di Guzide. Nonostante la perquisizione infatti, gli agenti non hanno trovato nulla.

Ora, invece, è proprio Tarik che sta trovando il farmaco: sconvolto dalla scoperta, l'uomo lo consegna ad Omer affinché analizzi le impronte.

Cos'è successo, dunque? Ilknur non aveva mentito: aveva davvero nascosto la boccetta incriminata da Guzide. Purtroppo per lei e Yesim però, Zeynep se ne era accorta e l'aveva consegnata ad Umit, il quale l'aveva poi riportata a casa dell'ex cognato.

La puntata in prima serata: Oylum decisa ad abortire

Oylum Yenersoy

Oylum è molto preoccupata per gravidanza e, allo stesso tempo, è infelice della sua relazione con Behram: non solo lui le ha detto che non le permetterà di "buttare" il bambino, ma si è fatto sempre più geloso e soffocante. Al punto che la fa seguire ovunque vada.

Esasperata e sentendosi in trappola, aiutata da Zeynep, la ragazza riesce a liberarsi del suo autista e va a farsi visitare da un medico. Ormai è fatta; il dottore le dà appuntamento nel pomeriggio per effettuare l'interruzione di gravidanza. Ma quando arriverà in ambulatorio, Oylum troverà Behram che la aspetta...