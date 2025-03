Tradimento, anticipazioni 27 marzo: Guzide accusata di tentato omicidio

Non c'è pace per la giudice Guzide, nelle vicende di Tradimento. Nell'episodio della soap turca in onda domani su Canale 5, Guzide verrà accusata di qualcosa di terribile. Ecco cosa succederà.

Yesim sta facendo di tutto per incastrare Guzide; stavolta la giudice si ritroverà la polizia in casa, con l'accusa di aver cercato di avvelenare Tarik. Ecco cosa succederà domani nella puntata di Tradimento, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Nell'episodio precedente

Oylum Yenersoy

Nell'episodio di mercoledì 26 marzo Oylum ha scoperto qualcosa che le cambierà la vita: è incinta di Behram. La ragazza vorrebbe abortire, ma Behram vuole assolutamente questo bambino: di più, chiede alla ragazza di sposarlo.

Nel frattempo, Tarik era in ripresa dopo che Yesim aveva tentato di avvelenarlo per intascare il suo patrimonio. Per evitare di finire tra i sospettati, Yesim ha così iniziato a far dubitare l'amante di Guzide, dicendogli che dev'essere stata lei ad avvelenarlo.

Per assicurarsi che l'accusa fosse credibile, Yesim aveva chiesto a Ilknur d'intrufolarsi a casa di Guzide e nascondervi il flacone del medicinale con cui lei stessa aveva avvelenato l'uomo.

Anticipazioni 27 marzo: Guzide accusata di tentato omicidio

Locandina di Tradimento

Guzide si ritrova la polizia in casa: completamente presa alla sprovvista, la donna si ritrova accusata di tentato omicidio ai danni di Tarik.

Gli agenti perquisiscono la casa alla ricerca del famigerato farmaco, quello con cui avrebbe procurato l'infarto di Tarik.

Con grande sorpresa di Yesim però, i poliziotti non trovano niente: Ilknur le assicura di aver fatto quanto richiesto, cioè nascondere il flacone nell'abitazione di Guzide per poterla incastrare. Nel frattempo, Tarik è in procinto di lasciare l'ospedale; Yesim però preferisce che rimanga lì, perciò l'avvocato s'inventa di aver trovato tracce di sangue nelle urine.

Oylum, invece, continua a voler abortire perché non se la sente di tenere il bambino. Behram, al contrario, continua a sostenere a gran voce che non le permetterà mai di sbarazzarsi del figlioletto.