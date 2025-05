Tradimento, anticipazioni 9 maggio: Ipek incastra Guzide, mentre Kaharam fa una scoperta sconvolgente su Oylum

Tradimento si prepara a una serie di colpi di scena, specie nell'appuntamento serale. Domani infatti, venerdì 9 maggio, Tradimento torna sia alle 14.10 che in prima serata.

Kaharaman scoprirà qualcosa su Oylum che cambierà completamente il suo stato d'animo nei confronti della ragazza.

Ma scopriamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nella puntata precedente, in preda ai sensi di colpa per i sentimenti che prova verso Oylum, Kaharaman ha confessato tutto al cugino. Pur sapendo che Behram è in coma infatti, è convinto che in qualche modo possa sentirlo.

Inoltre, sempre a causa del sentimento che prova per la ragazza, Kharaman ha convinto Mualla a fare pace con la nuora, così che la famiglia possa vivere in pace.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Guzide e Sezai insieme a Derekoy

Il giudice Guzide

A casa di Mualla, dove Ilknur sta lavorando a servizio, irrompe un uomo pericoloso: si tratta di Nizamettin, con cui Ilknur ha contratto dei debiti. Quando l'uomo prova a minacciarla, Mualla la difende subito, ma la faccenda non ha l'aria di essere finita qui. Guzide e Sezai sono partiti insieme per Derekoy. Ora che sono arrivati, a causa di un errore nella prenotazione, scoprono che dovranno condividere la camera d'hotel. Inoltre, la loro relazione prenderà una piega diversa durante la cena, quando Sezai regalerà alla giudice una collana che rappresenta la stella Sirio, simbolo dell'amore che nutre per lei da sempre.

Anticipazioni 9 maggio puntata serale: Guzide accusata di corruzione, Kaharaman scopre la verità su Oylum

Locandina di Tradimento

Ipek, Serra e Azra hanno organizzato un piano per distrugger Guzide. Ora passano all'azione con l'aiuto di Bilal, un attore amico di Serra che si finge un cliente in cerca di aiuto. Bilal si presenta con il nome di Suat Pakaydin ed espone il caso di un'eredità contesa e un giudice corrotto.

Guzide non sa però che la registrazione verrà tagliata e montata per far sembrare che Guzide abbia chiesto due tangenti da un milione.

Azra consegna poi il video a Rustu, il giornalista per cui scrive. Solo Yesim intuisce tutto e cerca di avvisare la giudice, ma sarà troppo tardi: la registrazione è già online. Intanto Tolga torna a casa della giudice per consegnare dei documenti e lì trova sia Oylum con Can che Kaharaman: una scena davanti a cui rimane molto ferito.

Ma Kaharaman sta per fare una scoperta che lo sconvolgerà: riceve il video dell'agguato contro il sicario di Behram. Ma lì, nel filmato, riconosce Oylum. È lei che ha visto l'uomo prima che colpisse Behram, e nessuno ne sapeva nulla.

Tarik

Nel frattempo, Yesim affitta una cassetta di sicurezza e nasconde al suo interno una chiavetta USB: all'interno, il video che prova che Tarik ha ucciso Korkmaz.