Tradimento, anticipazioni 8 maggio: Ipek pronta alla vendetta contro Guzide, Kaharaman si confessa a Behram

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento, la soap turca incentrata sulla famiglia della giudice Guzide. In questo nuovo episodio vedremo Ipek realizzare la vendetta contro Guzide, mentre Kaharaman è in preda ai sensi di colpa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Senza che il padre sospettasse del suo rancore, Ipek, la figlia di Sezai, ha accusato Guzide di aver causato la morte della madre. La ragazza infatti, è convinta che Sezai e la madre avrebbero potuto essere una coppia felice; invece, Sezai è sempre stato innamorato della sua compagna di università, causando il dolore che ha portato la madre di Ipek al suicidio.

Covando questo sentimento di odio, Ipek ha inveito contro Guzide e ha escogitato un piano di vendetta insieme a Serra e Azra.

Anticipazioni 8 maggio: Ipek pronta alla vendetta, Kaharaman si confessa a Behram

Locandina di Tradimento

Quando Guzide parte insieme a Sezai per Derekoy, è ancora incredula di quanto sia avvenuto la sera prima: durante una cena, Ipek l'ha presa in disparte e le ha detto di essere responsabile della morte della madre. Nel frattempo, la ragazza ha intenzione di screditarla pubblicamente: ha organizzato un piano per farla accusare di corruzione.

Intanto Kaharaman è in preda ai sensi di colpa per aver baciato Oylum. Si è innamorato della moglie di suo cugino, mentre questo è in coma da tempo, dopo essere stato colpito da uno sparo.

Allora, Kaharaman il giovane si dirige in ospedale per andare a parlare con Behram: è convinto che anche se incosciente, il cugino possa sentirlo. Kaharaman confessa quindi di provare un forte sentimento per Oylum; sentimento in virtù del quale, più tardi, cercherà di convincere Mualla a scusarsi con lei.