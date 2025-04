Tradimento, anticipazioni 7 aprile: Ozan parte con Selin per Amsterdam e spera nel perdono

La relazione tra Ozan e Selin sembra giunta al capolinea. Nell'appuntamento di domani di Tradimento, Ozan proverà ancora a farsi perdonare, ma lei continua ad essere molto offesa per il suo comportamento.

Ecco cosa accadrà nell'episodio di lunedì 7 aprile nella soap turca, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell'episodio precedente, abbiamo assistito a un colpo di scena che sposterà gli equilibri della trama.

Aiutata da Guzide e con il sostegno economico di Tarik, Oylum era in procinto di partire per gli Stati Uniti: lì avrebbe studiato e fatto nascere il bambino, lontano da occhi indiscreti. Una volta in aeroporto però, Behram l'aveva trovata e le aveva impedito di partire. Guzide intanto, che aveva perso di vista la figlia in attesa del volo, aveva ricevuto una telefonata da parte Oylum: incredibilmente, la ragazza le diceva di aver cambiato idea e di voler sposare Behram.

Nel frattempo Tolga, scioccato dalla notizia della gravidanza, era finito coinvolto in una rissa e, in seguito, aveva proposto a Selin di sposarlo.

Anticipazioni 7 aprile: Tolga vuole ancora sposare Selin, Ozan parte con Selin

Locandina di Tradimento

Tolga è ormai deciso a sposare Selin: lei ha detto si, ed è tempo di conoscerne la famiglia. Ma sia il padre Oltan che l'amico Selcuck hanno capito che quello di Tolga non è amore, ma un modo di vendicarsi su Oylum, che prima aveva baciato Behram mentre stavano insieme ed ora, addirittura, ne è incinta. Nel frattempo Ozan sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare da Zelis. Ne aveva messo in dubbio la sincerità in quanto cugina di Yesim, ed ora non riesce a ritornare insieme alla ragazza; non è servito nemmeno presentarsi sotto casa sua, implorandola di dargli un'altra possibilità.

Ora però sembrerebbe esserci una speranza. Quando infatti Oltan incarica Ozan di andare ad Amsterdam come suo delegato, chiede anche a Zelis di partire con lui.

Grazie alla mossa di Oltan dunque, il figlio di Guzide e Tarik ha una possibilità di trascorrere del tempo con Zelis; la speranza è di riuscire a sfruttare la trasferta per ottenere il suo perdono.