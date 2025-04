Tradimento, anticipazioni 6 aprile: Behram rapisce Oylum che tenta la fuga all'estero

La soluzione ai problemi di Oylum sembra ormai cosa fatta, ma Behram non si arrende e i risvolti saranno incredibili. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani, domenica 6 aprile, alle 14.55 su Canale 5.

Guzide ha deciso di aiutare Oylum ad affrontare il difficile momento che sta attraversando, ma non ha fatto i conti con l'ostinazione di Behram, che riuscirà a fermarla all'ultimo momento.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà domani nell'episodio di Tradimento, in onda alle 14.55 su Canale 5.

Nell'episodio precedente

Il giudice Guzide

Nella puntata di sabato 5 aprile, Guzide ha scoperto che Oylum è incinta di Behram: pur sconvolta, ha deciso comunque di aiutarla e ha accompagnato Oylum da un ginecologo per decidere se procedere con l'interruzione di gravidanza. Sa anche che la figlia vuole studiare mentre il fidanzato non è d'accordo, perciò sa che dovrà aiutarla non solo con la gravidanza. Nel frattempo Tolga, venuto a sapere anche lui dello stato interessante di Oylum, si era ritrovato coinvolto in una rissa. In seguito, si era riappacificato con il padre.

Anticipazioni 6 aprile: Oylum vuole fuggire, ma Behram la trova e la rapisce

Locandina di Tradimento

L'episodio si apre con Ozan intenzionato a scusarsi con Zelis, però lei non vuole più sentirlo. A poco serve l'intercessione di Melis; la ragazza non vuole più saperne, dopo che Ozan ha dubitato della sua buona fede solo perché cugina di Yesim. Dal canto suo, lo Yenersoy cerca di fare il possibile, anche presentarsi sotto casa sua implorando una seconda possibilità.

Nel frattempo, più nervosa che mai, Zelis se la prende con Yesim, accusandola di vivere da lei senza nemmeno dare il proprio contributo. Offesa, la mora raggiunge Tarik in albergo, nella speranza di poter rimanere con lui.

Più tardi, Guzide comunica ai figli come risolvere la situazione: Oylum studierà negli Stati Uniti e partorirà lì, ma soprattutto si libererà dell'opprimente Behram. Il trasferimento è già stato organizzato, è tutto pronto; rimane solo da capire se Tarik le appoggerà o meno.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga, invece, annuncia ad Oltan di essersi fidanzato ufficialmente con Selin. L'uomo capisce subito che il figlio sta solo agendo per orgoglio nei confronti di Oylum.

Intanto, pur potendo contare sull'aiuto economico di Sezai, Guzide scopre di non averne bisogno: Tarik infatti, acconsente a darle il denaro di cui necessita la figlia. La notizia ovviamente, farà andare su tutte le furie Yesim.

Arriva così il momento della partenza. Guzide ed Oylum arrivano in aeroporto: purtroppo però, in aeroporto arriva anche un Behram intenzionato a "riprendersi" la sua fidanzata. A un certo punto, in attesa del volo, Guzide si accorge che Oylum sembra svanita nel nulla e la chiama: la ragazza risponde al telefono, dicendo di aver deciso di sposare Behram. Ma sarà davvero così?