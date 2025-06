Tradimento, anticipazioni 6 giugno: c'è del tenero tra Oylum e Kahraman?

Ancora un doppio appuntamento, domani su Canale 5 con Tradimento. Come ogni venerdì, la dizi turca raddoppia: alle 14.10 e poi, a seguire, in prima serata.

Il rapporto tra Oylum e Kahraman si è fatto molto più intenso, tanto che la la ragazza inizierà a nutrire dei dubbi sulla loro amicizia. Ecco allora cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'ultimo episodio, quando le cose sembravano andare per il meglio, Ipek ha dato in escandescenze: uscita a cena con il padre e Guzide, quando fuori dal locale ha incontrato Serdar Ocze,uno psichiatra amico della giudice, si è sentita presa in giro. La ragazza infatti, ha pensato fosse un incontro combinato, per convincerla a farsi curare da lui.

Nel frattempo Kudret ha portato Tolga fuori, facendolo bere e drogandolo per fare festa in un locale.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Ipek fa le valigie, Oylum preoccupata per Kahraman

Locandina di Tradimento

Iniziamo dall'episodio pomeridiano, in onda su Canale 5 alle 14.10. Rientrata a casa dalla cena con Sezai ed Ipek, Guzide si confida con Ozan: non si aspettava che la serata finisse così, visto che era iniziata bene. La reazione di Ipek ha turbato Guzide; il figlio prova a consolarla.

Intanto, quando apre la porta di casa, Sezai trova la figlia in preda ad una crisi di pianto: Ipek pensa di non essere benvoluta, perciò sta facendo le valigie. Il padre la invita a calmarsi e a ragionare.

Raggiunta da una brutta notizia, Oylum arriva all'ospedale di Izmit: pensava che Kahraman fosse morto, invece sta bene. Sollevata, la ragazza corre ad abbracciarlo.

Anticipazioni puntata serale: Oylum in preda ai dubbi

Oylum Yenersoy

La puntata serale, in onda alle 21.30, riparte da qui: Oylum e Kahraman sono in ospedale, dove stanno aspettando notizie sui due uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Sono molto vicini, abbracciati l'uno all'altra: quando arrivano Nazan e Mualla, vendendoli così, le due donne capiscono subito che ci sia qualcosa oltre la semplice amicizia. L'indomani mattina, tornati ad Istanbul, Oylum si interroga sui suoi sentimenti: teme di provare qualcosa per Kahraman, ma rifiuta l'idea. La mora cerca di convincersi del contrario. Nel frattempo, le arriva un video che mostra Tolga in compagnia di alcune donne.