Tradimento, anticipazioni 5 giugno: Tolga viene drogato per fargli dimenticare Oylum

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. La dizi turca torna con un nuovo episodio alle 14.10, pronta come sempre a lasciare i suoi fan a bocca aperta tra colpi di scena, intrighi e ricatti.

Nella puntata di giovedì 5 giugno vedremo Tolga provare a dimenticare Oylum. Ma vediamo meglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Tolga ha fatto di tutto per portare Oylum con sé, persino tentare di rapirla da casa di Mualla, ma lei ha rifiutato di seguirlo. Più tardi, Guzide avrebbe risposto alla sua telefonata intimandogli di lasciare in pace la ragazza.

Nell'episodio precedente, abbiamo visto Guzide, Sezai e Ipek provare a riappianare le divergenze degli ultimi tempi. I tre sono usciti a cena insieme e Ipek, contrariamente al suo solito comportamento, è sembrata serena.

Il padre e Guzide le hanno detto che sanno che la sua auto è stata venduta a Tarik e, in più, che sanno anche come farle recuperare i soldi.

Anticipazioni 5 giugno: Tolga viene drogato per fargli dimenticare Oylum

Locandina di Tradimento

La calma però, è destinata a scomparire presto. Una volta fuori dal ristorante infatti, Guzide, Sezai ed Ipek incontrano Serdar Ocze, famoso e stimato psichiatra che, amico della giudice, li invita ad andarlo a trovare.

A questo punto, Ipek si arrabbia e accusa il padre e Guzide di aver organizzato tutto per farle incontrare lo psichiatra: un tranello insomma, ordito alle sue spalle perché ha rivelato di soffrire di una rara malattia che la rende compulsiva.

Intanto, Tolga trascorre una serata con Kudret.

L'amico va a prenderlo in ufficio e lo porta fuori, incoraggiandolo a bere. Nonostante il rifiuto di Tolga, poco dopo, con l'intenzione di fargli dimenticare Oylum, Kudret lo droga* e lo accompagna ad una festa.