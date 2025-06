Tradimento, anticipazioni 4 giugno: Guzide allontana Tolga e aiuta Ipek insieme a Sezai

Guzide molto dura con Tolga e in aiuto di Ipek per riavere i suoi soldi: ecco cosa vedremo nell'episodio di Tradimento di mercoledì 4 giugno.

Torna domani, mercoledì 4 giugno, la dizi turca Tradimento. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5; nell'episodio vedremo Guzide, Sezai e Ipek appianare le divergenze. Durerà?

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Negli episodi precedenti, Tolga si è messo a capo di un gruppo di uomini per prelevare Oylum da casa di Mualla. Per fortuna di Tolga, pur rifiutandosi di seguirlo, è stata proprio la ragazza ad evitare il peggio: davanti a un Kahraman inferocito e deciso a uccidere Tolga infatti, Oylum lo ha fatto desistere per non compromettersi.

Ad essersi compromesso però adesso è Tolga, che ha Mualla pronta alla vendetta: la madre di Behram infatti, non avrà problemi a sbarazzarsi di lui se dovesse ripetersi un nuovo colpo di testa.

Anticipazioni 4 giugno: Guzide allontana Tolga e aiuta Sezai e Ipek

Guzide è stata molto dura al telefono con Tolga. C'era anche le quando Mualla si è recata da Oltan e gli ha detto che, alla seconda occasione, non avrebbe avuto pietà. Così, quando Tolga ha chiamato cercando Oylum, è stata Guzide stessa a rispondere al telefono: la giudice ha usato il pugno duro e gli ha detto di non cercare più la figlia. Del resto, Guzide in questo modo, lo sta proteggendo.

Ma c'è anche un'altra persona da aiutare: Ipek.

Guzide infatti, è attesa al ristorante: ad aspettarla ci sono proprio Sezai e sua figlia Ipek. I tre sembrano sulla buona strada per riappianare le divergenze dell'ultimo periodo. Sezai confida ad Ipek che lui e Guzide sanno della truffa dell'automobile che ha subito: l'auto infatti era stata venduta da Azra a Tarik, certa che Ipek non ne avrebbe parlato col padre perché gli aveva mentito. Invece, Sezai e Guzide adesso le dicono che c'è un modo per riprendersi i soldi.