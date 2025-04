Tradimento, anticipazioni 4 aprile: Tarik chiede perdono a Oltan, Oylum conosce la madre di Behram

Domani alle 14.10 e in prima serata su Canale 5 torna la soap turca Tradimento. Dopo il colpo di scena dell'ultimo episodio, sia Guzide che Yesim reagiscono in maniera molto forte. Nel frattempo, Oylum porta avanti la sua relazione con Behram. Ma vediamo meglio cosa succederà; prima però, un breve riepilogo.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell' episodio di giovedì 3 aprile, Tarik sembrava essere diventato un uomo nuovo. Prima si era recato a casa di Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan, poi, il mattino seguente, aveva stupito tutti in tribunale dichiarando di non voler più divorziare.

Anticipazioni 4 aprile: Tarik chiede perdono a Oltan, Oylum conosce la madre di Behram

Locandina di Tradimento

Quando Tarik annuncia di voler salvare il suo matrimonio, le due donne della sua vita sono incredule. L'avvocato sostiene di voler ritirare la querela che aveva sporto contro Guzide, l'ex moglie, perché deciso a voler riniziare daccapo e rimettere insieme i pezzi della famiglia.

Guzide, a dir poco stupita, chiede al giudice di concludere il processo e di concederle comunque il divorzio.

Yesim nel frattempo, presente in aula, non può credere alle sue orecchie: si sente tradita da Tarik e dà in escandescenza al punto tale da venire allontanata dall'aula.

Tarik però non ha ancora concluso il suo percorso di ravvedimento. Dopo la famiglia, tocca al suo nemico giurato. Tarik chiede perdono anche a Oltan: gli propone di ripartire da zero, specie in nome della loro vecchia amicizia.

Ma proprio perché lo conosce bene, Oltan non crede a una sola parola: sa benissimo infatti, cosa sta facendo Tarik. L'uomo sta cercando di recuperare tutti i suoi rapporti perché teme che la verità sui suoi crimini possa essere scoperta.

Oylum Yenersoy

Intanto Oylum conosce la madre di Behram che, pur non essendo d'accordo con il matrimonio, si rivela molto affettuosa con la ragazza. Il fidanzato però non vuole che Oylum studi ingegneria informatica, perché teme che questo possa riavvicinarla a Tolga.

Proprio Tolga, nel frattempo, viene a sapere da Selin della gravidanza di Oylum e la sua reazione sarà tutt'altro che indifferente.