Tradimento, anticipazioni 3 aprile: Tarik non vuole più divorziare e chiede perdono

Sembrerebbe un Tarik redento, quello che vedremo domani nell'episodio di Tradimento. Nella puntata di giovedì 3 aprile infatti, l'avvocato sembrerà un uomo nuovo pronto a rimediare agli errori commessi.

Scopriamo allora cosa succederà alla famiglia Yenersoy su Canale 5, a partire dalle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Negli episodi precedenti, arrabbiato con loro, Tarik aveva diseredato i figli maggiori: aveva infatti riconosciuto Oyku come sua unica erede. Questo però, aveva spinto Yesim a pensare di poter già mettere le mani sui suoi soldi: la donna aveva perciò provato ad avvelenarlo mischiando un farmaco allo champagne, salvo poi tornare sui propri passi quando aveva scoperto che Oyku avrebbe ereditato solo al raggiungimento dei 25 anni.

Naturalmente Yesim non ha rinunciato all'idea di avere il patrimonio dell'avvocato, tanto che nell'ultimo episodio di martedì 2 aprile , la donna è arrivata ad aggredire Delik temendo fosse incinta di Tarik.

Anticipazioni 3 aprile: Tarik non vuole più divorziare e chiede perdono

Locandina di Tradimento

Contro ogni previsione, Tarik si presenta a casa di Guzide chiedendo perdono ai figli: "Ho detto che non siete miei figli, ma mi dispiace tanto", dirà loro, per poi aggiungere che "anche se mi rifiutate, io non vi rifiuterò". L'uomo sembrerà realmente pentito del suo comportamento passato, tanto che scoppierà anche a piangere.

Tuttavia sia Guzide che i figli Oylum e Ozan si dimostreranno molto freddi nei suoi confronti, così l'avvocato se ne andrà.

Tuttavia il mattino dopo, giorno dell'udienza per la separazione, riconfermerà in Tribunale quanto detto la sera precedente. Mentre infatti Elmas, avvocato di Guzide, sottolinea che la sua assistita non chieda nemmeno gli alimenti, lui stupirà tutti dichiarando di non voler divorziare: "Io non voglio divorziare, voglio rimediare ai miei errori". Infine, chiederà perdono a Guzide.

Tarik sarà sincero? Di certo, ora sia Yesim che Sezai temono di dover rinunciare a ciò che hanno: Yesim ai soldi dell'amante, Sezai alla relazione che sta costruendo con Guzide.