Tradimento, anticipazioni 31 marzo: Oylum spezza il cuore a Tolga e lui si butta tra le braccia di Selin

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap in onda su Canale 5 alle ore 14.10. Nel nuovo episodio vedremo Tolga cercare di riavvicinarsi a Oylum, ma la ragazza gli spezzerà il cuore.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Nella puntata precedente, Oylum era intenzionata ad abortire, ma sentire il battito del cuore del bambino, l'ha fatta riflettere e sta pensando di tenere il bambino. La ragazza infatti, sta avendo dei ripensamenti: di conseguenza, essendo Behram il padre, sta anche pensando di accettare la proposta di matrimonio e rimanere insieme a lui.

Così, ha rifiutato il tentativo di Tolga di tornare insieme, dicendogli di essere ora innamorata di Behram, Ma Tolga, che la conosce bene, non le ha creduto.

Nel frattempo, Tarik aveva scoperto che era stata Yesim a cercare di avvelenarlo e ha promesso che non le farà più vedere Oyku.

Anticipazioni 31 marzo: Oylum spezza il cuore a Tolga

Tolga in cuor suo sa che Oylum gli ha mentito, dato che fino a poco tempo prima era innamorata di lui. Perciò non le crede e appena viene a sapere che è rimasta coinvolta nell'incendio di un taxi, corre in ospedale per vedere come sta. Il video di quell'incendio è diventato virale in rete, Tolga è molto preoccupato.

Appena arriva in ospedale però, al fianco di Oylum trova proprio Behram e, di nuovo, la ragazza gli ripete che ha scelto Behram.

A questo punto, a Tolga non rimane che arrendersi all'evidenza: Oylum lo ha rifiutato ancora una volta. Con il cuore a pezzi, il figlio di Oltan, accetta l'idea di dire addio a Oylum.

Tolga se ne va allora da Selin, pronto a consolarsi con lei.

L'amore tra Tolga e Oylum è davvero giunto al capolinea?