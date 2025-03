Nell'appuntamento della domenica pomeriggio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.25, Oylum deciderà di rimanere con Behram mentre Tarik scoprirà che Yesim ha cercato di avvelenarlo.

Ecco dunque cosa succederà nella prossima puntata della soap turca.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell' ultimo episodioultimo episodio, dopo aver scoperto di essere incinta, Oylum ha preso appuntamento in clinica per abortire. Behram però, ha fatto di tutto per impedirglielo; non solo, quando la ragazza ha provato a lasciarlo, ha finto che tutto fosse rimasto come prima. Intanto Ozan ha accettato un incarico rischioso da Oltan, in modo da fargli credere di essere ancora ricattabile.

Tradimento, anticipazioni 30 marzo: Tarik scopre che Yesim lo ha avvelenato, Oylum tiene il bambino

Locandina di Tradimento

Dopo aver tanto insistito, Oylum ha un ripensamento: ha sentito il battito del bambino durante l'ecografia, perciò ora non vuole più abortire. Per questo motivo, fa sapere a Tolga che ha intenzione di rimanere con Behram perché ne è innamorata; tuttavia Tolga non le crede. Il ragazzo infatti, conosce bene Oylum e capisce che sta mentendo.

Nel frattempo Guzide scopre che Yesim, dopo aver bruciato i suoi libri, ha anche venduto i suoi quadri per soldi. A questo punto, Guzide inventa una scusa per chiederle un appuntamento; la giudice però fa in modo di presentarsi insieme a Ozan, Zelis e Tarik. Così, Guzide e Zeynep smascherano Yesim e la zia Ilknur, rivelando che una ha cercato di avvelenare Tarik e l'altra aveva nascosto il flacone del farmaco nell'appartamento di Guzide per incastrarla.

Tarik è a dir poco sconvolto, e giura che Yesim non vedrà mai più la piccola Oyku.

Zelis intanto, non può credere che Ilknur e Yesim siano davvero arrivate a tanto. Rimasta sola con loro, Zelis esige delle spiegazioni; non sapendo come poterne uscire pulita, Yesim cerca di impietosirla con la sua difficile storia.

Riguardo alla stessa Zelis, Ozan ha iniziato ad avere dei dubbi. Si sta infatti chiedendo se sia davvero la persona che credeva fosse e se, come lo hanno messo in guardia a casa, non sia in combutta con Ilknur e Yesim.

Ozan sembra davvero in procinto di lasciarla, quando Zelis si reca da Oltan e gli chiede un anticipo sullo stipendio per risarcire Guzide del danno arrecatole da Ilknur.