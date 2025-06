Tradimento, anticipazioni 3 giugno: Yesim e Umit soci, Serra in ansia per Selin

Dopo la pausa di oggi, torna domani Tradimento. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, con un nuovo episodio sulla saga di Guzide e della sua famiglia.

Umit e Yesim diventano soci in affari, mentre Serra è molto preoccupata per sua sorella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nelle puntate precedenti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Nelle scorse puntata, Ipek aveva confidato a Sezai di essere affetta da una malattia che la rende compulsiva nei comportamenti. Yesim invece, aveva lavorato con Umit a un catering e aveva iniziato ad accarezzare l'idea di mettere su una propria società di catering.

Nell'ultimo episodio, trasmesso il 31 maggio, Tolga si è introdotto in casa di Mualla con venti uomini armati al seguito: l'intenzione era quella di rapirla, ma la ragazza si è rifiutata di seguirlo.

Anticipazioni 3 giugno: Yesim e Umit soci, Serra in ansia per Selin

Locandina di Tradimento

Dopo l'ultima esperienza, Yesim ha deciso di fare un passo in più: chiede a Umit di diventare socio dell'impresa di catering che ha chiamato Lo splendore di Oyku, dedicandola alla figlia.

I due nuovi soci raccontano tutto a Guzide, così la giudice procura loro un lavoro presso la signora Alev. Nel frattempo Serra è molto preoccupata per il comportamento di Selin: dopo essere stata lasciata definitivamente da Tolga, la ragazza ha compiuto gesti molto preoccupanti. Ultimamente poi, ha iniziato a pulire casa in maniera compulsiva: questo suo atteggiamento sta generando tensioni e preoccupazioni all'interno della famiglia.

Sezai infine, preoccupato per Ipek, prova a convincere la figlia ad affrontare i suoi problemi. La ragazza, però, reagisce con rabbia.