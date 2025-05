Tradimento, anticipazioni 31 maggio: Ipek confessa a Sezai di essere molto malata

Nuovo appuntamento domani alle 15.00* su Canale 5 con Tradimento. La dizi turca torna anche nel sabato pomeriggio, stavolta accelerando il ritmo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di sabato 31 maggio**

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Negli ultimi episodi trasmessi, abbiamo visto Oylum rifiutare Tolga, rifiutando di scappare con lui. Il ragazzo aveva appena chiuso in modo brusco con Selin e pensava che, al contrario, avrebbero finalmente potuto vivere la loro storia d'amore.

Non contenta, Selin aveva provato a incastrarlo ma era intervenuto Oltan a rimettere le cose a posto.

Nel frattempo, Oylum è sempre più vicina a Kahraman, tanto che anche la terribile Mualla ora li vorrebbe vedere insieme.

Anticipazioni 31 maggio: Ipek svela a Sezai di essere molto malata

Locandina di Tradimento

Da tempo Sezai nutre dubbi sulla figlia. Ora Sezai e Ipek si confrontano e lei gli rivela il suo segreto. La ragazza gli confida di essere affetta da una malattia molto grave che la rende compulsiva nei comportamenti: questo basterà a spiegare le sue azioni?

Intanto, Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto alla famiglia Dicleli: anche se Oylum gli ha detto di no, lui non si rassegna e vuole portarla via perché è convinto che, in fondo, anche lei lo voglia.

Tarik

Nel frattempo, Guzide viene a sapere da Yesim che Tarik è coinvolto nella vendita dell'automobile di Ipek. Dopo averlo scoperto, l'avvocato vuole farla pagare alla moglie e le manda dei loschi individui per spaventarla e farle chiudere l'impresa di pulizie.

Ma Yesim non si dà per vinta e rilancia. Propone infatti ad Umit e a Zeynep di lavorare per lei in una società di catering: i due accettano, così si trovano a cucinare a casa di un uomo ricco. Umit riceve i complimenti dei presenti, così Yesim inizia a pensare di dare una svolta agli affari: perché non aprire la propria società di catering?

Per Oylum invece, si avvicina un momento di vero terrore.