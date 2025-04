Tradimento, anticipazioni 2 aprile: Sezai esce di prigione, Yesim minaccia Dilek

Domani su Canale 5 torna la soap Tradimento, con un nuovo episodio in onda alle 14.10. Sezai potrà finalmente uscire dal carcere, mentre Yesim si metterà alle calcagna di Dilek, temendo sia incinta di Tarik.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'episodio precedente Guzide è intervenuta per aiutare Sezai: l'uomo infatti, non era riuscito a provare la propria innocenza. Perciò la giudice ha deciso di incontrare Afsin, il giudice che stava seguendo il caso di Sezai. Guzide gli ha chiesto espressamente di far andare a processo Sezai senza custodia cautelare, poiché aveva le prove che dimostravano che Sezai fosse vittima di un complotto ai suoi danni.

Anticipazioni 2 aprile: Sezai esce di prigione, Yesim minaccia Dilek

Locandina di Tradimento

Sezai ha passato dei giorni terribili: nonostante la sua innocenza, sembrava condannato a un destino da colpevole. Fortunatamente, appena venutolo a sapere, è intervenuta Guzide: prima facendogli visita, poi incontrando il giudice Afsin per riuscire a scagionarlo.

Ora finalmente, Sezai può uscire di prigione. Guzide nel frattempo, ha preso una casa in affitto per lui: attesa che abbia luogo il processo, finalmente può mostrargliela. Inutile dire che Sezai le è davvero grato.

Nel frattempo Tarik viene convocato da Elmas. L'avvocatessa gli spiega che se vuole che Guzide gli conceda il divorzio, allora dovrà cederle metà dei beni acquisiti durante gli anni del loro matrimonio; inoltre, dovrà farsi carico delle spese legali per intero.

Tarik è molto pensieroso: non solo per una ragione economica, ma anche perché teme che Guzide ed Elmas abbiano architettato un inganno ai suoi danni. Non solo temere Elmas e Guzide: Tarik dovrebbe guardarsi anche da Yesim, che è disposta a tutto per impossessarsi dei suoi soldi. Yesim teme che Dilek sia incinta dell'uomo: ora che Oyku è stata designata sua unica erede, la mora non può permettere che compaia un altro figlio dell'avvocato.

Perciò non si farà problemi ad aggredire Dilek fisicamente e minacciarla: se non vuole fare una brutta fine, le conviene sparire il prima possibile.