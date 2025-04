Tradimento, anticipazioni 29 aprile: Kahraman aiuta Oylum a riavere il suo bambino

Oylum è disperata per il piccolo Can, ma dalla sua parte ha Kahraman e Tolga. Ecco cosa vedremo nella puntata di Tradimento di martedì 29 aprile: tutte le anticipazioni.

C'è grande apprensione in casa Yenersoy, dopo le ultime vicende: il piccolo Can è stato di nuovo rapito, Oylum è disperata. Vediamo dunque cosa succederà nell'episodio di Tradimento in onda domani, martedì 29 aprile, su Canale 5 alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Nell'ultimo episodio Zelis ha potuto raccontare cos'era successo: mentre stava badando al bambino infatti, degli uomini si sono introdotti in casa, l'hanno bendata e imbavagliata per poter rapire Can.

Oylum inoltre ha scoperto che la nonna si è permessa di cambiargli nome, scegliendo per il piccolo Behran, quello del suo fratello defunto. A questo punto la ragazza ha cercato di reagire con l'aiuto della cugina giornalista: Oylum ha così rilasciato un'intervista in cui denunciava Mualla.

In precedenza invece, proprio durante un acceso litigio con la suocera, la povera Oylum aveva scoperto di non essere figlia biologica di Tarik e Guzide. Mualla infatti, l'aveva apostrofata come "figlia di nessuno". In realtà, lo avevano scoperto di recente e con grande sgomento anche gli stessi Tarik e Guzide.

Anticipazioni 29 aprile: Kahraman aiuta Oylum a riavere il suo bambino

Davanti a tutto ciò che sta accadendo, Kahraman è davvero rammaricato: il cugino di Behram, arrivato a Istanbul per farne le veci, è intenzionato a far ragionare la zia. Anche lui è conscio che dietro il rapimento del piccolo ci sia Mualla, perciò promette a Oylum che farà di tutto per permetterle di riabbracciare il figlioletto.

Intanto Kahraman affronta l'argomento con Mualla, sperando di farla tornare sui suoi passi.

Al fianco di Oylum c'è anche Tolga che, ormai conscio di non avere mai smesso di amarla, le ha offerto tutto il suo supporto in questo momento tanto doloroso. È proprio a lui che la ragazza confida il segreto che ha appena scoperto, cioè di non essere la figlia naturale di Guzide e Tarik. Tolga l'ascolta sconvolto.